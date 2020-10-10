В Кишиневе могут вернуть жесткие ограничения: что заявил Чебан

Примар столицы выступил с предупреждением: если эпидемиологические меры по предотвращению распространения коронавиурса не будут соблюдать, властям придется ввести "красный код" COVID-опасности в столице и вернуть жесткие ограничения.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заявил в субботу, что если в городе граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцию и другие правила по предупреждению распространения коронавируса, то властям придется вернуть ограничительные меры в столице.

"Это означало бы то, что нам рекомендуют специалисты, - закрытие рынков, прекращение работы общественного транспорта, возвращение к удаленной работе. Это связано с тем, что количество больных коронавирусом увеличивается", - заявил Чебан.

Градоначальник добавил, что в субботу провел встречу с ответственными лицами, на которой обсудили текущую ситуацию, а также увеличение потенциала больниц для госпитализации пациентов.

Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья должна собраться на заседание и рассмотреть принятие новых мер.

Ранее Министерство здравоохранения Молдовы объявило о том, что режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения не был продлен на национальном уровне, и теперь эпидемиологическая ситуация оценивается, исходя из текущего развития событий в каждом отдельно взятом регионе страны.

Критериями для оценки эпидемиологической обстановки становится количество заболевших за последние 14 дней человек в соотношении на 100 тысяч населения, количество проведенных тестов на COVID-19 и наличие свободных койко-мест в больницах. Соответственно, регионам присуждаются четыре уровня COVID-опасности – "красный" (более 100 заболевших на 100 тысяч населения), "оранжевый" (50-10 заболевших), "желтый" (1-50) и "зеленый" (нет случаев заболевания за последние две недели).

Кишинев вошел в "красную зону" опасности, однако ограничения местные власти пока вводить не стали. Жесткие меры решили ввести в Гагаузии, Кагуле и Чимишлии.

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