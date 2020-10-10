Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 929 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 929 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в субботу вечером.

Отмечены семь эпизодов "импорта" инфекции: Турция - 3, Нидерланды, Россия, Бельгия и Великобритания - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 61 762.

За минувшие 24 часа проведен 3401 тест, при этом первичных — 3145.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 49 медработников: 15 врачей, 30 медсестер и четырех сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 782 пациента (из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 493 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 43 982 человека.

Зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1458.

Среди скончавшихся - еще один врач. Это 61-летняя Вероника Гросу из Кишинева. Всего за время пандемии погиб 41 медицинский работник.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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