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Карантин. Архивное фото

Видео - "красный код" в Чимишлии: рынок закрыт, люди вышли на протесты

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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В Чимишлии начался 14-дневней карантин: закрыт рынок, детские сады, а школьники перешли на дистанционное обучение. При этом, работники рынка остались недовольны ограничениями и вышли на протест к зданию местной администрации.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Чимишлии продолжается протест против введения местными властями чрезвычайного положения. Среди жестких мер, введенных в городе, - не только закрытие школ и детских садов, но и районного рынка.

Это и стало причиной недовольства граждан, которые начали протестовать перед зданием администрации еще в пятницу и продолжили проведение акции и в субботу. 

Большинство митингующих сетуют на то, что потеряли источник дохода вместе с закрытием одной из главных торговых точек города.

На место прибыли полицейские, которые следили за соблюдением порядка.

Эпидемиологическая ситуация в Чимишлии

Всего за неделю в Чимишлии зарегистрировали почти 100 новых случаев заражения COVID-19.

Женщина в общественном транспорте в медицинской маске. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari
"Красный код" в Кагуле: местные власти ввели ряд ограничений

В районной больнице не осталось свободных коек, поэтому власти решили приостановить работу некоторых заведений.

"Ситуация очень опасная. За неделю 98 новых случаев. Представьте, за весь сентябрь было всего 208, а сейчас за одну неделю сразу столько. Что делать дальше? Нет другого решения. В больнице больше нет мест, и мы думаем, какое отделение там закрыть и переделать его для лечения пациентов с COVID-19. Мы не можем закрыть хирургию, реанимацию и родильные залы. Может, закроем травматологию", - заявил для Sputnik Молдова Геннадие Гросу, вице-председатель Чимишлийского района.

С 10 октября в Чимишлии приостановили деятельность рынков, детских садов, а школьники переходят на дистанционное обучение. Также приостановят работу общественного транспорта.

Останутся открытыми лишь несколько супермаркетов и заправочных станций, магазины со строительными материалами, пункты вулканизации и ремонта авто.

Все эти ограничения будут действовать 14 дней. Решение приняла местная чрезвычайная комиссия.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2063)

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