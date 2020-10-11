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Кабинет химии, архивное фото

Инвестиции на "отлично": школьные кабинеты как залог качественного образования

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201011/31980531/investitsii-na-otlichno-shkolnye-kabinety-kak-zalog-kachestvennogo-obrazovaniya.html

Школы Гагаузии стараются открывать как можно больше классов реального профиля. Власти автономии выделяют значительные суммы на то, чтобы оборудовать их по современным требованиям.

КОМРАТ, 11 окт - Sputnik, Максим Топал. Более 3 миллионов леев за последние три года выделили власти Гагаузии на оборудование кабинетов химии, физики, биологии, географии и математики в лицейских классах школ автономии.

Все началось в 2018 году: тогда, чтобы стимулировать открытие лицейских классов реального профиля, десяти гагаузским лицеям власти региона выделили по 100 тысяч леев. В числе получателей был теоретический лицей имени Михаила Губогло из муниципия Чадыр-Лунга.

"Большая часть средств, выделенных нашему учебному заведению, пошла на оборудование кабинетов географии и химии. Частично была закуплена техника и реагенты для кабинетов физики и биологии", - рассказала Sputnik Молдова заведующая учебной частью лицея Татьяна Колева.

Ноутбук.
© CC0 / Pixabay / SplitShire
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Кроме того, администрация лицея закупила необходимые пособия для уроков географии и биологии. По словам учителя географии Ольги Ариковой, это помогает школьникам добиваться лучших результатов на конкурсах и олимпиадах.

"Хорошими нашими помощниками стали электронные средства, телевизоры и интерактивные доски, которые позволяют проводить уроки интерактивно. Ребята у нас очень любознательные, поэтому все инвестиции в образование уже дают свои плоды", - говорит педагог.

Годом позже Исполком Гагаузии и Главное управление образования автономии продолжили работу по укреплению материально-технической базы школ.

На оснащение кабинетов и лабораторий 44 учебных заведения региона получили 2 миллиона 138 тысяч леев. Деньги выделили на покупку необходимой техники, дидактических пособий, лабораторного инвентаря.

Изменения в учебном процессе почувствовали и ученики лицея Михаила Губогло. Они говорят, что уроки теперь стали интереснее.

Ученики во время измерения температуры.
© REUTERS / Remo Casilli
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"К примеру, на уроках биологии мы рассматривали нейроны. Мы их действительно увидели, поняли их устройство. Это очень интересно. Мы учимся в школе работать с лабораторным оборудованием, что затем послужит хорошим фундаментом для тех, кто в будущем планирует связать свою жизнь с наукой", - рассказывает Иван, ученик XI класса.

"Благодаря практической работе, возможности наглядно видеть все процессы мы очень хорошо усваиваем учебный материал. Образование для нас - не в тягость, наоборот, вызывает большой интерес", - добавляет его одноклассник Никита.

В 2020-м Исполком и Главное управление образования Гагаузии решили провести капитальный ремонт санитарных узлов и помещений учебных заведений автономии. Авторы инициативы надеются, что это улучшит не только условия учебы, но и качество образовательного процесса.

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