Инвестиции на "отлично": школьные кабинеты как залог качественного образования

Школы Гагаузии стараются открывать как можно больше классов реального профиля. Власти автономии выделяют значительные суммы на то, чтобы оборудовать их по современным требованиям.

КОМРАТ, 11 окт - Sputnik, Максим Топал. Более 3 миллионов леев за последние три года выделили власти Гагаузии на оборудование кабинетов химии, физики, биологии, географии и математики в лицейских классах школ автономии.

Все началось в 2018 году: тогда, чтобы стимулировать открытие лицейских классов реального профиля, десяти гагаузским лицеям власти региона выделили по 100 тысяч леев. В числе получателей был теоретический лицей имени Михаила Губогло из муниципия Чадыр-Лунга.

"Большая часть средств, выделенных нашему учебному заведению, пошла на оборудование кабинетов географии и химии. Частично была закуплена техника и реагенты для кабинетов физики и биологии", - рассказала Sputnik Молдова заведующая учебной частью лицея Татьяна Колева.

Кроме того, администрация лицея закупила необходимые пособия для уроков географии и биологии. По словам учителя географии Ольги Ариковой, это помогает школьникам добиваться лучших результатов на конкурсах и олимпиадах.

"Хорошими нашими помощниками стали электронные средства, телевизоры и интерактивные доски, которые позволяют проводить уроки интерактивно. Ребята у нас очень любознательные, поэтому все инвестиции в образование уже дают свои плоды", - говорит педагог.

Годом позже Исполком Гагаузии и Главное управление образования автономии продолжили работу по укреплению материально-технической базы школ.

На оснащение кабинетов и лабораторий 44 учебных заведения региона получили 2 миллиона 138 тысяч леев. Деньги выделили на покупку необходимой техники, дидактических пособий, лабораторного инвентаря.

Изменения в учебном процессе почувствовали и ученики лицея Михаила Губогло. Они говорят, что уроки теперь стали интереснее.

"К примеру, на уроках биологии мы рассматривали нейроны. Мы их действительно увидели, поняли их устройство. Это очень интересно. Мы учимся в школе работать с лабораторным оборудованием, что затем послужит хорошим фундаментом для тех, кто в будущем планирует связать свою жизнь с наукой", - рассказывает Иван, ученик XI класса.

"Благодаря практической работе, возможности наглядно видеть все процессы мы очень хорошо усваиваем учебный материал. Образование для нас - не в тягость, наоборот, вызывает большой интерес", - добавляет его одноклассник Никита.

В 2020-м Исполком и Главное управление образования Гагаузии решили провести капитальный ремонт санитарных узлов и помещений учебных заведений автономии. Авторы инициативы надеются, что это улучшит не только условия учебы, но и качество образовательного процесса.

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