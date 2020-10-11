Дорогой импорт старенького авто: во сколько обойдется ввоз машины в возрасте

Любишь кататься, люби и саночки возить: запрет на импорт авто старше 10 лет в Молдове могут аннулировать, но ввоз в республику машины в возрасте окажется недешевым.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Власти Молдовы собираются снять запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет, однако налоги на импорт будут расти пропорционально возрасту транспортного средства. Акциз на импорт старых машин может даже превысить стоимость транспортного средства. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь Минфина республики Дорел Норок.

Нововведения предусмотрены концепцией налогово-бюджетной политики на 2021 год. Однако пока они находятся только на этапе обсуждений.

Как рассказал госсекретарь, на данный момент в молдавском законодательстве есть некоторые запреты, которых не найти в других стран.

"Мы не можем ввозить транспортные средства старше 10 лет несмотря на то, что их передвижение по территории страны разрешено. Нет возможности импортировать автобусы вместимостью до 20 мест старше семи лет, автобусы старше 10 лет, тракторы сельскохозяйственные старше 12 лет, а также использованные автозапчасти", - пояснил Норок.

По его мнению, все эти запреты не принесли особых результатов с точки зрения огромного числа старых автомобилей на дорогах, устаревшего парка междугороднего транспорта.

"Все это видно невооруженным взглядом. Плюс вообще, когда вводятся какие-то запреты, люди пытаются их обойти. Как правило, в результате этого в госбюджет не поступают налоги и сборы. Поэтому мы считаем, что данного рода запреты (на импорт старых авто – ред.) неблагоприятны", - отметил госсекретарь.

По его словам, в этом смысле очень важен экологический аспект, и данный вопрос должен решаться высоким сбором с владельцев автомобилей, которые загрязняют окружающую среду. "Это значит, что вместе с исключением этих ограничений мы должны принять и серьезную систему сборов для тех, кто импортирует старые автомобили", - сказал Норок.

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То есть, как пояснил госслужащий, при импорте автомобиля старше 10 лет акциз будет повышенным, чтобы мотивировать людей покупать машины новее.

На вопрос о том, не хлынут ли в Молдову автомобили на дизельном топливе, которые сейчас в некоторых странах Европы запрещается использовать в центре городов, госсекретарь уверенно ответил, что предлагаемая система сборов не позволит допустить подобных ситуаций. По его словам, размер акциза может превысить даже 50-60% от стоимости машины.

"У нас есть ситуации, когда, к примеру, гражданин Молдовы купил автомобиль в Европе и едет в Молдову. Возраст машины между 10 и 11 годами. Приезжает на таможню. Машину снимают с учета в той стране. А ввезти в Молдову ее нельзя потому, что это противоречит закону – лимит 10 лет. И даже если всего на один месяц старше 10 лет импортировать ее нельзя", - сказал Норок.

В таком случае, по словам госсекретаря, человек оказывается в крайне неприятном положении – он не может ни ввезти автомобиль в республику, ни уехать на нем обратно в страну, где купил. "Поэтому таким людям надо разрешить импортировать авто, но они должны будут заплатить акциз", - отметил госслужащий.

Он также обратил внимание на то, что пока на молдавских дорогах еще остаются и автомобили старше 10 лет с иностранными номерами. "Они передвигаются по Молдове, но при этом не уплачен акциз. Так что было бы правильнее: чтобы не уплачивался акциз, но они ездили по дорогам страны? Или чтобы сбор вносился, и они продолжали передвигаться?", - задался вопросом собеседник.

Цель корректировок законодательства, как отметил Норок, не в дополнительных поступлениях в бюджет, а в том, чтобы закон был корректным.

"Когда человек хочет приобрести автомобиль, чтобы у него была возможность импортировать его, но с условием оплаты акциза за очень старые машины. Размер акциза может быть даже выше стоимость автомобиля", - подчеркнул госсекретарь.

Старые автобусы на междугородних рейсах

Отдельно Норок остановился на проблеме старых автобусов, которые обслуживают междугородние рейсы.

"Из-за ограничений (на импорт – ред.) данный рынок выглядит довольно разобщенным. У нас есть лишь несколько новых автобусов, которые можно пересчитать по пальцам, потому что они очень дорогие. Предприниматели, которые осуществляют междугородние перевозки, не могут себе позволить приобрести их. Есть очень старые автобусы - старше 20 лет и более", - отметил госсекретарь.

По его словам, "золотой середины" как раз из-за этих ограничений практически не существует. "Поэтому мы должны стимулировать то, чтобы автобусы 30-летней давности заменялись на 15-летние. Таким станет эффект от снятия этих запретов", - заключил Норок.

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