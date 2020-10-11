В Молдове грядут землетрясения: чего ожидать

Сейсмическая зона Вранча – единственная точка, которая может спровоцировать ощутимые в Молдове землетрясения. Статистика показывает, что примерно три раза за 100 лет в этой зоне случаются мощные землетрясения.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Пока ученые еще не умеют точно предсказывать, когда произойдет следующее землетрясение. Но специалисты продумывают разные способы, которые помогут минимизировать риски при подземных толчках, в частности, разрабатывают разные карты сейсмических зон. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.

Кроме того, сотрудники возглавляемого им учреждения постоянно наблюдают за сейсмической зоной Вранча вместе с коллегами из Национального института физики земли Румынии. Меморандум о сотрудничестве этих двух научных структур заключили в 2010 году.

Как рассказал Никоарэ, пока исследователи сумели установить, что раз в 36-37 лет может случится одно или два мощных землетрясения в зоне Вранча.

"Ни один ученый не скажет точно, когда ожидать землетрясения. Однако есть некоторые явления, которые могут указывать на возможность землетрясения, но нельзя узнать его точную мощность и эпицентр. Последнее сильное землетрясение было в 1977 году. Тогда в Бухаресте погибло 77 человек. В Кишиневе жертв не было. Исследования показывают, что еще одного такого мощного землетрясения не избежать", - отметил Никоарэ.

© Sputnik / Mihai Caraus Игорь Никоарэ

Эксперт подчеркнул, что если произойдет землетрясение мощностью более 6 баллов по шкале Рихтера, то в Молдове будут колоссальные материальные потери, примерно в 1,5 миллиарда долларов.

По словам Никоарэ, дома, построенные до 1950 года, будут особенно уязвимы, поскольку их возводили еще до создания нормативов по сейсмоустойчивости.

А что касается современных новостроев, Никоарэ затруднился ответить, насколько они устойчивы.

Собеседник также отметил, что молдавские специалисты вместе с коллегами из Румынии сумели модернизировать сейсмологические станции, все они теперь цифровые и в режиме онлайн позволяют наблюдать за ситуацией в зоне Вранча. В Молдове таких станций 7, а за Прутом - 11.

Технические возможности ученых из Кишинева пока позволяют им узнать о землетрясении за 30-40 секунд до момента его ощущения в нашей стране.

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