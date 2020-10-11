Видео: Чебан выступил с уточнением по усилению мер борьбы с пандемией

Столичные больницы выделяют все больше коек для зараженных коронавирусом нового типа. В то же время во всех медучреждениях стараются продолжать прием пациентов с другими заболеваниями.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан рассказал в воскресенье, что на этой неделе в столице продолжили наращивать возможности медицинской системы для профилактики и лечения коронавируса.

"Вы заметили рост числа заболеваний, в том числе в муниципии Кишинев. На этой неделе распорядился, чтобы в старом корпусе роддома №1 были организованы 110 коек для больных коронавирусом. Там же будет располагаться интенсивная терапия", - пояснил Чебан.

Градоначальник отметил, что это учреждение не изменит профиль - 200 мест отведены именно для рожениц. Учреждение готово дополнительно принимать по 25 родов в день.

"Центр COVID-19 на "Молдэкспо" мобилизовал силы для открытия еще 200 стационарных мест. Их задействуют в случае необходимости. Также на 80 мест расширят центр распределения пациентов", - добавил градоначальник.

По его словам, в больнице "Святой Троицы" из 1000 мест 400 отведены для пациентов не с коронавирусом, а с иными тяжелыми заболеваниями.

Чебан уточнил, что власти постоянно ищут дополнительные варианты размещения пациентов с COVID-19.

"Уверяю вас, что ни я, ни наша команда, ни вы, судя по обращениям, не хотим, чтобы были закрыты школы, детсады или другие учреждения, чтобы были закрыты торговые центры и рынки. Но для этого мы с вами должны соблюдать меры, рекомендуемые специалистами", - подчеркнул Чебан.

Ранее мэр молдавской столицы заявил, что если в городе граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцию и другие правила по предупреждению распространения коронавируса, то властям придется вернуть жесткие ограничительные меры в столице.

Рассматривать вопрос введения новых мер должна муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

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