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Ион Чебан

Видео: Чебан выступил с уточнением по усилению мер борьбы с пандемией

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2068)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201011/31990118/ceban-vystupil-s-utochneniem-po-usileniyu-mer-borby-s-pandemiey.html

Столичные больницы выделяют все больше коек для зараженных коронавирусом нового типа. В то же время во всех медучреждениях стараются продолжать прием пациентов с другими заболеваниями.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан рассказал в воскресенье, что на этой неделе в столице продолжили наращивать возможности медицинской системы для профилактики и лечения коронавируса.

"Вы заметили рост числа заболеваний, в том числе в муниципии Кишинев. На этой неделе распорядился, чтобы в старом корпусе роддома №1 были организованы 110 коек для больных коронавирусом. Там же будет располагаться интенсивная терапия", - пояснил Чебан.

Градоначальник отметил, что это учреждение не изменит профиль - 200 мест отведены именно для рожениц. Учреждение готово дополнительно принимать по 25 родов в день.

"Центр COVID-19 на "Молдэкспо" мобилизовал силы для открытия еще 200 стационарных мест. Их задействуют в случае необходимости. Также на 80 мест расширят центр распределения пациентов", - добавил градоначальник.

По его словам, в больнице "Святой Троицы" из 1000 мест 400 отведены для пациентов не с коронавирусом, а с иными тяжелыми заболеваниями.

Чебан уточнил, что власти постоянно ищут дополнительные варианты размещения пациентов с COVID-19.

Знак стоп
© Sputnik / Osmatesco
В Кишиневе могут вернуть жесткие ограничения: что заявил Чебан
"Уверяю вас, что ни я, ни наша команда, ни вы, судя по обращениям, не хотим, чтобы были закрыты школы, детсады или другие учреждения, чтобы были закрыты торговые центры и рынки. Но для этого мы с вами должны соблюдать меры, рекомендуемые специалистами", - подчеркнул Чебан.

Ранее мэр молдавской столицы заявил, что если в городе граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцию и другие правила по предупреждению распространения коронавируса, то властям придется вернуть жесткие ограничительные меры в столице.

Рассматривать вопрос введения новых мер должна муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2068)

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