Гигантский экспонат: куда перевезли самый большой в Молдове бюст Ленина

Шестиметровый бюст вождя мирового пролетариата переехал в частную коллекцию. В советское время на его фоне проходили все торжественные партийные мероприятия.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Знаменитый на всю Молдову парк советского периода пополнился новым экспонатом. Из Национального дворца имени Николая Сулака туда был перевезен шестиметровый бюст В. И. Ленина.

В частной коллекции бюст будет сохранен

Владелец парка, в котором собраны бюсты советских вождей, - известный молдавский коллекционер Петр Костин. О том, что во Дворце "Октомбрие" (так раньше назывался Национальный дворец) когда-то стоял бюст вождя пролетариата, он помнит лично. Шестиметровую голову устанавливали на сцене каждый раз, когда проходили партийные конференции, съезды компартии и комсомола.

© Sputnik В парк советского периода перевезли самый большой в Молдове бюст Ленина

"Я, честно говоря, думал, что бюст давно сломан, и его уже не существует. Лет пять назад мне передали из Дворца Республики деревянный герб МССР радиусом два метра. И тогда я спросил у директора: "Интересно, куда пропал Ленин сцены "Октомбрие"? Мне ответили, что он хранится там до сих пор", - рассказал Костин.

© Sputnik / Miroslav Rotari Петр Костин

После этого коллекционер обратился в министерство культуры и к руководству Национального Дворца с просьбой передать забытый экспонат в его личную коллекцию. И только через несколько лет Костин получил ответ: бюст отдают, но при условии, что его в последствие не перепродадут, и он сохранится в достойном виде.

Гигантский и хрупкий

О сохранности шестиметрового бюста коллекционер позаботился еще во время перевозки. Как пояснил Костин, бюст весит 400 килограммов, но существовал риск, что он сломается по дороге или во время разгрузки.

© Sputnik В парк советского периода перевезли самый большой в Молдове бюст Ленина

"Проблема была еще и в том, как его установить вертикально. Сделать это сложно. Был использован подъемный кран, 9 человек помогали", - отметил коллекционер.

Как рассказал собеседник, для гигантского бюста уже построен фундамент площадью 9 квадратных метров. После будет сконструирован каркас из оргстекла, чтобы в будущем ни дождь, ни снег не навредили Ильичу. Новый экспонат поместили рядом с другим памятником вождю - гранитной скульптурой Ленина в полный рост. В обозримом будущем два гигантских памятника Ленину станут началом аллеи из монументов в честь вождей Революции.

В планах Костина пополнить парк скульптур новыми памятниками советского периода. Большинство находок коллекционер обнаруживает заброшенными где-то на складах или площадках со старым хламом. Например, один из бюстов Ленина из латуни найден на металлобазе, его могли отправить на переплавку. Другие экспонаты помогает обнаружить смекалка.

"Допустим, нужен Киров (прим. ред - Сергей Киров - русский революционер). Тут же еду туда, где был совхоз имени Кирова. Там нашел два его бюста. Затем мне нужен был Свердлов (прим. ред. - Яков Свердлов - русский революционер), поехал в колхоз имени Свердлова. Нашел его в тракторной бригаде рядом со старым трактором с поломанным насосом", - рассказал Костин.

Не всегда владельцы памятников советским вождям охотно отдают их коллекционеру. За некоторыми из скульптур Петр Костин "охотился" по 10-12 лет. Однажды, чтобы выкупить памятник, пришлось взять кредит на год.

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