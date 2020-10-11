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Стресс. Иллюстративное фото

Страх завладевает гражданами Молдовы: чего они боятся, объяснила психолог

© CC0 / Pixabay / hamedmehrnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201011/31993581/strakh-zakhvatyvaet-grazhdan-moldovy-chego-oni-boyatsya-obyasnila-psikholog.html

Постоянный страх может вызвать различные болезни или усугубить их. Как избавиться от постоянного чувства тревоги, объяснила психолог.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Пандемия коронавируса сказалась на психологическом состоянии и обнажила проблемы, с которыми сталкиваются граждане Молдовы. Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова психолог Лилиана Кисарь.

По ее словам, одна из самых серьезных психологических проблем молдавского общества - это чувство страха.

"Что мне делать? Что будет, если один из моих близких умрет? Эти и многие другие вопросы задают себе молдаване. Деструктивные мысли вызывают негативные эмоции - отчаяние, напряжение, разочарование", - отметила Кисарь.

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Как подчеркнула специалист, подобное психологическое состояние может действительно вызвать различные заболевания или усугубить их. Как уточнила Кисарь, все эти недуги способны спровоцировать стресс и напряжение, в котором постоянно находится человек. 

"Страх - самая большая проблема с точки зрения болезней. Пандемия проявляется через страх, который провоцирует внутренне напряжение, доходящее до мозга, где далее генерируются негативные мысли. Поддаваясь такому состоянию, человек бессознательно концентрируется на саморазрушении", - объяснила собеседница.

Liliana Chisari
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лилиана Кисарь.

Как избавиться от страха

Психолог объяснила, что чувство страха в каком-то смысле заложено в человеке через его воспитание. Как отметила Кисарь, много негатива содержат фильмы и даже детские сказки. Все это помогает мозгу генерировать разные отрицательные картины. 

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Чтобы освободить свои мысли от боязни чего-либо, подчеркнула Кисарь, следует сформулировать для себя ответ на вопрос "Каков смысл и цель моей жизни?".

Она пояснила, что это нужно для того, чтобы определить точные цели своей жизни и направить мысли на достижение и решение конкретно поставленной задачи. Также, как считает Кисарь, необходимо подумать о результате после достижения цели: это даст человеку мотивацию.

Далее, как утверждает психолог, каждому нужен образец, к которому человек будет стремиться - примером может быть кто-то из родственников или персонажи фильмов и книг.

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