В Кишиневе прошло заседание спецкомиссии: введут ли жесткие ограничения

Примар Кишинева рассказал об итогах заседания чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева. Специалисты изучили ситуацию и приняли несколько решений.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. В воскресенье состоялось заседание чрезвычайной комиссии общественного здоровья молдавской столицы. Как сообщил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, речь шла о том, что будут поэтапно делать власти в конкретных ситуациях, и как действовать в зависимости от количества новых заражений COVID-19.

Учебные заведения

"Что касается образовательных учреждений, то здесь ситуация стабильная, и у нас нет значительного увеличения количества заражений у учителей и детей", - пояснил Чебан.

Градоначальник уточнил, что были случаи инфицирования этих категорий граждан в семьях, все члены которых затем самоизолировались.

"Специалисты утверждают, что учебный процесс можно продолжить, но в случае необходимости примем немедленные меры", - добавил примар.

Чебан сообщил о некоторых послаблениях, в частности, группы для детей в возрасте 2-4 лет, которые посещали дошкольные учреждения до приостановки деятельности из-за пандемии, будут вновь открыты. Специалисты объяснили это тем, что риск заражения среди детей ниже.

Также комиссия обязала носить маски детей, начиная с 10 лет, то есть уже с 5 класса ученики будут обязаны быть в маске даже на уроках.

Общественный транспорт и торговые точки

Относительно возможности прекращения работы общественного транспорта примар уточнил, что изменений не планируется. Но в ближайшее время власти постараются увеличить количество единиц.

Также гражданам в закрытых помещениях запрещено организовывать массовые мероприятия, где количество людей превышает 50.

"Что касается открытых пространств, присутствующие должны соблюдать дистанцию ​​и все рекомендуемые меры: использовать маски, дезинфицирующие средства для рук. В магазинах, на рынках остаются те же меры: измерение температуры и ношение масок", - заключил примар.

Ранее Министерство здравоохранения Молдовы объявило о том, что режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения не был продлен на национальном уровне, и теперь эпидемиологическая ситуация оценивается, исходя из текущего развития событий в каждом отдельно взятом регионе страны.

Критериями для оценки эпидемиологической обстановки становится количество заболевших за последние 14 дней человек в соотношении на 100 тысяч населения, количество проведенных тестов на COVID-19 и наличие свободных койко-мест в больницах. Соответственно, регионам присуждаются четыре уровня COVID-опасности – "красный" (более 100 заболевших на 100 тысяч населения), "оранжевый" (50-10 заболевших), "желтый" (1-50) и "зеленый" (нет случаев заболевания за последние две недели).

Кишинев вошел в "красную зону", однако ограничения местные власти пока вводить не стали. Жесткие меры решили ввести в Гагаузии, Кагуле и Чимишлии.

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