Свежие данные: в Молдове за сутки подтверждены 389 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 389 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве в воскресенье.

Отмечен один эпизод "импорта" инфекции из Италии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 62 151.

За минувшие 24 часа проведены 1408 тестов, при этом первичных — 1286.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 30 медработников: 5 врачей, 15 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 826 пациентов (из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 375 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 44 357 человек.

Зафиксированы также 3 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1461.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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