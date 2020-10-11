Свежие данные: в Молдове за сутки подтверждены 389 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 389 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве в воскресенье.
Отмечен один эпизод "импорта" инфекции из Италии.
Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 62 151.
За минувшие 24 часа проведены 1408 тестов, при этом первичных — 1286.
Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 30 медработников: 5 врачей, 15 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.
В тяжелом состоянии находятся 826 пациентов (из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
Из больниц выписаны 375 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 44 357 человек.
Зафиксированы также 3 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1461.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.
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