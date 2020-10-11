Фото: переговоры в любых условиях - история девушки-полицейского

В рядах молдавских полицейских, которые ведут переговоры с самыми агрессивными манифестантами на протестах, есть даже девушки. Историю одной из них, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Анна Демчук – 27-летняя девушка-полицейский. Уже пять лет она работает в группе силовиков, которые обеспечивают общественный порядок в Кишиневе во время митингов. Она входит в состав сотрудников службы "Диалог" Национальной полиции. А еще Демчук – психолог в Национальном инспекторате общественного порядка.

© Photo : INP Анна Демчук.

Когда девушка не надевает униформу, почти невозможно представить, что она ведет переговоры с самыми агрессивными манифестантами.

На первом протесте еще училась

"Зимой 2015 года, когда перед парламентом и правительством установили палатки, я находилась на месте событий с 07.00 до 19.00. В начале было тяжело, потому что я женщина, а нам приходилось патрулировать. Тогда я еще училась", - вспоминает Демчук.

© Photo : INP Работа службы "Диалог".

Анна – единственная в семье, кто надел погоны. Выбор она сделала, уже будучи взрослой, а вдохновилась фильмами о войне и полицейских. После получения лицензии психолога, Демчук пошла на специальные курсы в Полицейскую академию. Обучение продлилось полгода. Затем курсантка устроилась в Национальный инспекторат по патрулированию (сейчас это Национальный инспекторат общественного порядка).

На старте полицейской карьеры, Анна была частью пешего экипажа службы "Обеспечение общественного порядка", но уже два года она работает психологом в полиции.

Тренировка перед каждым митингом

Служба "Диалог" открылась в полиции в июне 2018 года.

© Photo : INP Работа службы "Диалог".

Сейчас там работают несколько человек. Прежде чем начать вести переговоры, правоохранители должны пройти специальный инструктаж.

"Нас учили эффективной и невербальной коммуникации. А еще учили урегулировать конфликты", - подчеркнула Демчук.

По ее словам, во время протестов специалисты данной службы не надевают бронежилетов. Вместо этого на их форме надпись "Диалог" и видеокамера на груди, записывающая дискуссии.

"Поначалу я не знала, как будут реагировать митингующие. Со временем мы научились правильно готовиться. Мы старались думать только позитивно, всегда шли на протест с мыслью, что он будет мирным", - рассказала собеседница.

Обычно, по ее словам, если кто-то из коллег во время переговоров находился перед толпой, другие правоохранители должны были находиться рядом.

Приходилось подключаться и тогда, когда кто-то из манифестантов хотел передать какие-то пожелания руководству полиции. "Бывали случаи, когда люди требовали беседы с президентом или премьер-министром страны", - рассказала Анна.

"Каждый раз пожелания протестующих передают высшему руководству. Мы же не имеем прав обещать решить что-то. Наша роль - переговорить мирно и передать пожелания манифестантов", - объяснила Демчук.

Бывали случаи, когда атаковали

"Всегда пытаюсь не расстраиваться на тему того, что нам говорят. Но часто те, с кем мы общаемся, используют нецензурную лексику в наш адрес", - заявила девушка-полицейский.

© Photo : INP Работа службы "Диалог".

Анна вспомнила о протесте, который изначально начинался мирно, но затем все изменилось. Демчук еще не была психологом в службе "Диалог", но она вместе с другими девушками из полиции находилась в первом кордоне перед манифестантами.

"Все это происходило перед парламентом. Один из бунтующих попытался прорвать кордон между мной и моей коллегой. Он пытался разорвать цепь, я была резкой. Очень быстро подоспели другие полицейские. На нас не было бронежилетов и другой защиты. Поэтому коллеги в экипировке встали впереди, а мы ушли во второй ряд", - сказала Анна.

Напряженные ситуации были и когда она перешла в службу "Диалог".

© Photo : INSP Работа службы "Диалог".

Демчук отметила, что всегда старалась беседовать спокойно: "Но бывают случаи, когда кто-то из протестующих подходит к полицейским и начинает их как-то обзывать. Тогда уже подключаются специалисты именно нашей службы и стараются успокоить всех".

Но если диалог невозможен, тогда в дело вступают сотрудники других подразделений полиции.

"Бывало, кидали стеклянные бутылки. Тогда нам приходилось уходить", - рассказала Анна.

© Photo : Arhivă personală Анна Демчук.

А иногда протестующие сразу категорически отказываются от какого-либо диалога.

"Как-то в центре Кишинева протестовал лишь один человек. Мы подошли к нему и попытались выяснить, чего именно он хочет. Поначалу он поговорил с нами, но затем отказался от любого контакта. После нескольких попыток пообщаться он так и не изменил своего решения, и тогда мы передали эту информацию далее", - рассказала Демчук.

После пяти лет работы с протестующими не жалеет о своем выборе

По прошествии времени Анна может сказать, что рада работе переговорщиком в полиции, несмотря на то, что приходится порой выходить к агрессивной толпе. При этом девушка признается, что ей хотелось бы быть только на мирных акциях.

© Photo : Arhiva personală Работа службы "Диалог".

"Для спокойного проведения различных манифестаций, которые еще могут случиться, прошу людей демонстрировать уважение и понимание", - сказала собеседница.

Недавно Анна Демчук вышла замуж. По ее словам, умения, приобретенные на службе, помогают ей и в семейной жизни.

"Я же психолог", - улыбаясь добавила Анна, отметив, что "до конфликтов в семье" дело точно не доходит.

© Photo : Arhivă personală Анна Демчук.

Служба "Диалог" – это платформа для коммуникации полиции с гражданским обществом. Специалисты этого подразделения посещают не только акции протестов, но и различные мероприятия политического, социального, культурного и религиозного характера.

Для работы в этом подразделении отобрали по 2-3 человека из разных подразделений Министерства внутренних дел Молдовы. Всего в "Диалоге" - 30 сотрудников.

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