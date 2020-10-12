Советы специалиста: на что надо обращать внимание, делая покупки онлайн

Эксперт в области защиты прав потребителей рассказал об аспектах, которые надо брать в расчет, занимаясь онлайн-шоппингом.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Покупки онлайн в последнее время пользуются огромным спросом. Жители Молдовы все чаще прибегают к электронным сервисам для приобретения вещей для дома, одежды, обуви и даже продуктов питания. Специалисты же рекомендуют совершать покупки в проверенных электронных точках продаж. Об этом Sputnik заявил представитель Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком Николай Олэрашу.

Эксперт советует делать покупки в известных онлайн-магазинах, или в тех, с которыми ранее были установлены "торговые контакты", либо на сервисах без негативных отзывов других клиентов на форумах и специализированных сайтах. По словам специалиста, есть много критериев при выборе онлайн-магазина.

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"Один из них – указание названия компании, фискального кода, кода НДС, номера телефона и e-mail'', - пояснил собеседник.

Олэрашу отметил, что важный момент заключается в том, что при получении товара необходимо проверить его целостность, попросить оператора продемонстрировать работоспособность продукта, потребовать чек и, конечно, гарантийный сертификат (за исключением продуктов питания).

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