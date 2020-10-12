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Советы специалиста: на что надо обращать внимание, делая покупки онлайн

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201012/31997035/sovety-nado-obraschat-vnimanie-delayu-pokupki-online.html

Эксперт в области защиты прав потребителей рассказал об аспектах, которые надо брать в расчет, занимаясь онлайн-шоппингом.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Покупки онлайн в последнее время пользуются огромным спросом. Жители Молдовы все чаще прибегают к электронным сервисам для приобретения вещей для дома, одежды, обуви и даже продуктов питания. Специалисты же рекомендуют совершать покупки в проверенных электронных точках продаж. Об этом Sputnik заявил представитель Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком Николай Олэрашу.

Покупки онлайн - иллюстративное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
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Эксперт советует делать покупки в известных онлайн-магазинах, или в тех, с которыми ранее были установлены "торговые контакты", либо на сервисах без негативных отзывов других клиентов на форумах и специализированных сайтах. По словам специалиста, есть много критериев при выборе онлайн-магазина.

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"Один из них – указание названия компании, фискального кода, кода НДС, номера телефона и e-mail'', - пояснил собеседник.

Олэрашу отметил, что важный момент заключается в том, что при получении товара необходимо проверить его целостность, попросить оператора продемонстрировать работоспособность продукта, потребовать чек и, конечно, гарантийный сертификат (за исключением продуктов питания).

Подробнее - в подкасте.

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