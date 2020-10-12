Цены на топливо в 2021 году могут вырасти: какова причина

Минфин разработал концепцию налогово-бюджетной политики на 2021 год. Среди нововведений - включение дорожного налога в акцизы на нефтепродукты.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. В Молдове предлагается изменить существующий механизм уплаты дорожного налога владельцами зарегистрированных в республике автотранспортных средств. Сбор предлагается включить в акцизы на нефтепродукты. Данная мера направлена на пропорциональное налогообложение автовладельцев, пользующихся дорогами в стране. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь Минфина Дорел Норок.

Нововведения предусмотрены концепцией налогово-бюджетной политики на 2021 год. Однако пока они находятся только на этапе обсуждений.

"Дорожный сбор будет распределен. Если человек использует автомобиль несколько раз в год, то будет платить очень маленький сбор. Этот налог будет включен в цену на топливо… В этой ситуации может повыситься цена на нефтепродукты, потому что есть дополнительный акциз, а он влияет и на рост цены. Таким образом, человек будет выплачивать дорожный налог путем оплаты за нефтепродукты, которые он покупает", - сказал собеседник.

На вопрос о том, что в данном случае произойдет с транспортными компаниями, госсекретарь ответил, что Минфин ведет дискуссии с представителями перевозчиков.

"Понимаем, что они пользуются дорогами больше и, соответственно, должны платить дорожный сбор больше, чем существующий на сегодняшний день. Потому что сейчас может быть ситуация, когда налог на грузовик меньше, чем на легковой автомобиль. Ведем дискуссии с транспортниками, анализируем их замечания", - отметил Норок.

Что касается сельскохозяйственного сектора, то, как заявил госсекретарь, цель Минфина - не в том, чтобы аграрии платили этот дорожный сбор.

"Предлагаем, чтобы те объемы топлива, которые используются в сельском хозяйстве, с тем на сколько увеличится цена, вот эта разница, умноженная на количество топлива, была субсидирована аграриям. Формулу предстоит еще проанализировать", – сказал Норок.

По данным госсекретаря, объемы дорожного сбора с владельцев автомобилей, зарегистрированных в Молдове, на данный момент достигают 800 миллионов леев.

Сейчас размер дорожного налога зависит от технических характеристик транспортного средства, указанных в его регистрационном удостоверении, - тип и вес автомобиля, мощность двигателя, количество мест.

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