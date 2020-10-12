Статистика COVID-19: сколько мест осталось в муниципальных больницах Кишинева

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Кишиневе тревожная, число случаев заболевания растет. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.
"На национальном уровне зарегистрирован 62 151 подтвержденный эпизод COVID-19, в Кишинев - свыше 27 тысяч. Число выздоровевших в столице достигло 17 737", - отметила чиновник.
"Для дистанционного мониторинга используем систему Gira, под наблюдением которой находится 18 085 человек", - пояснила руководитель Управления соцобеспечения и здравоохранения.
Насколько заполнены больницы Кишинева
Бучарски отметила, что общая способность госпитализации пациентов COVID-19 муниципальными больницами составляет 1037 койко-мест.
Она сообщила, что по данным на 11 октября всего в муниципальные больницы было госпитализировано 815 пациентов, из которых у 772 подтвердился COVID-19, а 43 находились под подозрением. В тяжелом состоянии 295 человек, в том числе восемь подключены к ИВЛ. "В муниципальных больницах Кишинева 15% пациентов приходится на жителей других районов республики", - обратила внимание чиновник.
Руководитель Управления соцобеспечения и здравоохранения напомнила, что в центр COVID на "Молдэкспо", который с 1 октября находится в ведении больницы "Святой Троицы", ежедневно поступает свыше ста человек. С 5 октября в больнице "Георге Палади" обеспечено 110 коек для больных коронавирусом нового типа.
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Она еще раз отметила, что власти настоятельно просят граждан соблюдать озвученные ранее рекомендации и ограничения для предотвращения распространения COVID-19.
"Всего 1037 койко-мест, практически 85-90% которых в зависимости от ситуации заняты. Каждый день ситуация актуализируется. Возвращаемся к вопросу ответственности. Власти в этих условиях делают все, что могут, исходя из имеющихся у них ресурсов, денег и кадров", - сказал примар Ион Чебан.
Ситуация с COVID-19 в Молдове
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.
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Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.
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