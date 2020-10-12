Статистика COVID-19: сколько мест осталось в муниципальных больницах Кишинева

Столичные власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Кишиневе: сколько пациентов госпитализировано, и в каком состоянии они находятся.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Кишиневе тревожная, число случаев заболевания растет. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.

"На национальном уровне зарегистрирован 62 151 подтвержденный эпизод COVID-19, в Кишинев - свыше 27 тысяч. Число выздоровевших в столице достигло 17 737", - отметила чиновник.

По ее словам, больше всего случаев по-прежнему приходится на категорию граждан старше 60 лет, а также в возрасте 30-32 лет.

"Для дистанционного мониторинга используем систему Gira, под наблюдением которой находится 18 085 человек", - пояснила руководитель Управления соцобеспечения и здравоохранения.

Насколько заполнены больницы Кишинева

Бучарски отметила, что общая способность госпитализации пациентов COVID-19 муниципальными больницами составляет 1037 койко-мест.

Она сообщила, что по данным на 11 октября всего в муниципальные больницы было госпитализировано 815 пациентов, из которых у 772 подтвердился COVID-19, а 43 находились под подозрением. В тяжелом состоянии 295 человек, в том числе восемь подключены к ИВЛ. "В муниципальных больницах Кишинева 15% пациентов приходится на жителей других районов республики", - обратила внимание чиновник.

Руководитель Управления соцобеспечения и здравоохранения напомнила, что в центр COVID на "Молдэкспо", который с 1 октября находится в ведении больницы "Святой Троицы", ежедневно поступает свыше ста человек. С 5 октября в больнице "Георге Палади" обеспечено 110 коек для больных коронавирусом нового типа.

Эксперт: победит ли сезонный грипп COVID-19>>>

Она еще раз отметила, что власти настоятельно просят граждан соблюдать озвученные ранее рекомендации и ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

"Всего 1037 койко-мест, практически 85-90% которых в зависимости от ситуации заняты. Каждый день ситуация актуализируется. Возвращаемся к вопросу ответственности. Власти в этих условиях делают все, что могут, исходя из имеющихся у них ресурсов, денег и кадров", - сказал примар Ион Чебан.

Ситуация с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Видео - Страны ближнего зарубежья продолжают бороться с COVID-19>>>

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video