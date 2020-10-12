Как Кишинев отпразднует День города: что заявил примар столицы

Не шашлыками и кырнэцеями едиными: столичные власти предлагают совершенно другой подход к празднованию Дня города, когда Кишинев не надо превращать в "большую кухню". Однако окончательное решение по поводу проведения мероприятий еще не принято.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что решение о том, как будет отпразднован День города 14 октября, муниципалитет примет до вторника.

"Через несколько дней - День города, храмовый праздник Кишинева. Это день имеет огромный смысл для каждого из нас. В различных местах секторов есть запланированные мероприятия. Мы еще не приняли окончательное решение по организации этих мероприятий", - заявил градоначальник на заседании городских служб в первый день рабочей недели.

При этом, как подчеркнул примар, предложена обширная программа, которая отличается от предыдущих празднований.

"Эта программа должна презентовать муниципалитет. Не один сплошной шашлык, как было до сих пор, и не только потому что пандемия не позволяет. У нас есть много ценностей, которые можем продемонстрировать... Примем решение сегодня, самое позднее - завтра. Хотим праздновать с красивыми ценностями. Заботьтесь о своем здоровье, носите защитные маски, соблюдайте дистанцию, дезинфицируйте руки", - сказал Чебан.

Кишинев отмечает в этом году свое 584-летие. День города считается храмовым праздником и официально объявлен выходным. Ежегодно центральный проспект столицы в этот день превращается в одну "большую кухню". Все потому, что практически на каждом углу можно присесть и поесть шашлыков, кырнэцэев, плацинд, запив все это вином. А когда-то День города был площадкой для того, чтобы предприятия Кишинева могли продемонстрировать свои наработки и лучшую продукцию, поводом для гордости агропроизводителей, которые демонстрировали успешный урожай, а власти столицы представляли план по модернизации города.

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