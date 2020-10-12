В Приднестровье вводятся новые ограничения

Ограничительные меры направлены на предупреждение распространения в регионе коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – Sputnik. В Приднестровье введены ограничения по посещению закрытых учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Такое решение было принято на заседании Оперштаба, чтобы минимизировать распространение COVID-19.

"Теперь посещать такие места могут только установленные категории граждан. Но они в обязательном порядке должны пройти усиленный так называемый входной фильтр", - пояснили в Оперштабе.

Ограничен и выход постояльцев таких учреждений за пределы территории. Также решено сократить количество проверок закрытых учреждений социального обеспечения и уменьшить численный состав таких комиссий.

Чтобы приостановить вторую волну COVID-19, руководителям госучреждений и предприятий рекомендовали перевести на дистанционный режим работы 30% сотрудников. Особое внимание они обязаны уделить работникам пенсионного возраста.

"Сессии и заседания Совета депутатов всех уровней необходимо проводить в виде онлайн-конференций, прием обращений граждан в госучреждения - посредством интернет-технологий, через электронную почту", - отметили в Оперштабе.

Руководителям учреждений различных форм собственности, согласно принятому решению, запрещено проводить инструктажи и рабочие совещания в закрытых помещениях. Также их призвали усилить санитарный режим в учреждениях, своевременно проводить дезинфекцию, ежедневно контролировать состояние здоровья сотрудников.

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