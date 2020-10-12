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В Приднестровье вводятся новые ограничения

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2076)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201012/31998963/v-pridnestrove-vvodyatsya-novye-ogranicheniya.html

Ограничительные меры направлены на предупреждение распространения в регионе коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – Sputnik. В Приднестровье введены ограничения по посещению закрытых учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Такое решение было принято на заседании Оперштаба, чтобы минимизировать распространение COVID-19.

"Теперь посещать такие места могут только установленные категории граждан. Но они в обязательном порядке должны пройти усиленный так называемый входной фильтр", - пояснили в Оперштабе.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Ограничен и выход постояльцев таких учреждений за пределы территории. Также решено сократить количество проверок закрытых учреждений социального обеспечения и уменьшить численный состав таких комиссий.

Чтобы приостановить вторую волну COVID-19, руководителям госучреждений и предприятий рекомендовали перевести на дистанционный режим работы 30% сотрудников. Особое внимание они обязаны уделить работникам пенсионного возраста.

"Сессии и заседания Совета депутатов всех уровней необходимо проводить в виде онлайн-конференций, прием обращений граждан в госучреждения - посредством интернет-технологий, через электронную почту", - отметили в Оперштабе.

Руководителям учреждений различных форм собственности, согласно принятому решению, запрещено проводить инструктажи и рабочие совещания в закрытых помещениях. Также их призвали усилить санитарный режим в учреждениях, своевременно проводить дезинфекцию, ежедневно контролировать состояние здоровья сотрудников.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2076)

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Теги:
ограничения, Приднестровье


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