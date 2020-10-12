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Поручень в троллейбусе

Таких троллейбусов Кишинев не видел 15 лет: Чебан рассказал о приобретении

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (79)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201012/31999034/dorogi-chisinau-vyydut-ogromnye-trolleybusy.html

Столичные власти продолжают расширять парк городского общественного транспорта: закупается как новые, так и поддержанные единицы.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. В Кишинев прибыли пять двухзвенных троллейбусов, три из которых уже собраны и испытаны, а два находятся в процессе сборки. Транспортные средства планируется вывести на городские маршруты 14 октября, в День города. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан в понедельник.

По его словам, двухзвенный общественный транспорт не закупался в столице с 2004 года.

"Стоимость одного троллейбуса составляет 315 тысяч евро. Они оснащены кондиционерами, пандусом для людей с ограниченными возможностями, светодиодным освещением, USB-розетками и камерами видеонаблюдения. Вместимость транспортных единиц составляет 162 человека", - рассказал градоначальник.

Пассажир в общественном транспорте
© Photo : Miroslav Rotari
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Чебан заявил, что до конца года в Кишиневе планируется собрать еще 30 троллейбусов.

Также в Кишинев из Риги доставят 25 подержанных троллейбусов, на которые предоставлена семилетняя гарантия.

"На минувшей неделе рабочая группа выбрала компанию для закупки 100 автобусов для Кишинева. Таким образом, мы увеличиваем пропускную способность общественного транспорта, что является очень важным аспектом, особенно в нынешней эпидемиологической ситуации", - заключил примар.

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Тема:
События Кишинева (79)

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