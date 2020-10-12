Какую недвижимость покупают жители Молдовы: сколько стоят квартиры Кишиневе

Чаще всего по льготной линии кредитования приобретают жилье в городской местности. В основном люди обзаводятся квартирами, реже - частными домами.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. За минувшую неделю одобрены еще шесть заявок в рамках государственной программы Prima Casă, а общее число приобретенного на таких условиях жилья достигло 5079. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

© Sputnik Статистика по программе Prima Casă.

Совокупная сумма кредитов, выданных банками, составляет 2,56 миллиарда леев, а общая стоимость активных гарантий - 1,28 миллиарда леев.

По данным Минфина, 3494 бенефициаров - семьи, а 1585 - на не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,3 года. Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, - 60,15 квадратных метра, а стоимость в среднем — 598,72 тысячи леев.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности.

Среди участников программы 752 человека получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă-2, еще 1932 - в рамках программы Prima Casă-3, 469 – по программе Prima Casă-4, а четверо - по программе Prima Casă-5.

"Участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет, который официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране и который располагает доходами из официальных источников. Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья", - пояснили в Минфине.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Под Prima Casă-4 попадают сотрудники частного сектора. А Prima Casă-5 распространяется на бенефциаров ипотечных займов, которые были взяты до запуска государственной программы кредитования.

Стоимость жилья в Кишиневе

Средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в молдавской столице в сентябре 2020 года увеличилась с 506 до 511 евро. Таковы данные агентства недвижимости Lara.

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Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на Ботанике достигла 614 евро, на Буюканах – 565 евро, в Центре – 647 евро. На Чеканах стоимость - 586 евро, а на Рышкановке – 599 евро.

Цены на квадратный метр двухкомнатных квартир на Ботанике - 570 евро, на Буюканах - 527, в Центре - 588. На Рышкановке - 540, а на Чеканах - 538 евро.

В "трешке" цена квадратного метра на Ботанике составила 481 евро, на Буюканах - 443, в Центре - 509, на Чеканах - 453, на Рышкановке – 485 евро.

В самых просторных квартирах с четырьмя комнатами метр обходится в 444 евро на Ботанике, 404 - на Буюканах, 466 - в Центре, 430 - на Чеканах и 464 евро - на Рышкановке.

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