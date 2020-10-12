В Приднестровье увеличивают количество мест для размещения COVID-пациентов

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – Sputnik. В Приднестровье увеличивают количество мест для размещения пациентов с диагнозом COVID-19. Теперь карантинный госпиталь развернут на базе Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны в Приднестровье.
"В госпитале всего 60 мест, каждое из которых представляет собой отдельный бокс. По состоянию на воскресенье туда уже было помещено четыре пациента, ожидающих свои результаты ПЦР-анализов", - отметили на заседании Оперативного штаба.
Еще два корпуса лагеря, в которых отсутствует отопительная система, также готовы к приему больных. Там установлены обогревательные приборы. Всего в лагере могут разместиться 290 пациентов.
Головной – Слободзейский – госпиталь занят на 95%, но в ближайшее время ожидается массовая выписка успешно прошедших лечение граждан. Тем не менее, разрабатывается предложение по месту размещения дополнительного COVID-центра для нужд Слободзейского района.
"Теплом обеспечены все инфекционные госпитали, а также учреждения системы здравоохранения стационарного типа", - отметили в Оперштабе.
Среднесуточный уровень заражения коронавирусом на минувшей неделе составил 70 человек. Неделей ранее регистрировали в среднем 80 случаев инфицирования в сутки.
За весь период пандемии в Приднестровье выявлено 4710 фактов инфицирования COVID-19. В списке выздоровевших 3176 человек, умерших - 113 человек.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>