14:05 12 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Лечение больных COVID-19

В Приднестровье увеличивают количество мест для размещения COVID-пациентов

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2076)
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/07/31949913.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201012/31999808/v-pridnestrove-uvelichivayut-kolichestvo-mest-dlya-razmescheniya-covid-patsientov.html

Увеличение загруженности лечебных учреждений в регионе связано с ростом инфицирования коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – Sputnik. В Приднестровье увеличивают количество мест для размещения пациентов с диагнозом COVID-19. Теперь карантинный госпиталь развернут на базе Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны в Приднестровье.

"В госпитале всего 60 мест, каждое из которых представляет собой отдельный бокс. По состоянию на воскресенье туда уже было помещено четыре пациента, ожидающих свои результаты ПЦР-анализов", - отметили на заседании Оперативного штаба.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе прошло заседание спецкомиссии: введут ли жесткие ограничения
На сегодняшний день занято 76% развернутых в регионе коек – 1297 единиц. Бессимптомные носители инфекции в большинстве своем проходят лечение в стационаре, открытом на базе оздоровительного лагеря "Спартак". В настоящее время там находится 124 человека.

Еще два корпуса лагеря, в которых отсутствует отопительная система, также готовы к приему больных. Там установлены обогревательные приборы. Всего в лагере могут разместиться 290 пациентов.

Головной – Слободзейский – госпиталь занят на 95%, но в ближайшее время ожидается массовая выписка успешно прошедших лечение граждан. Тем не менее, разрабатывается предложение по месту размещения дополнительного COVID-центра для нужд Слободзейского района.

"Теплом обеспечены все инфекционные госпитали, а также учреждения системы здравоохранения стационарного типа", - отметили в Оперштабе.

Среднесуточный уровень заражения коронавирусом на минувшей неделе составил 70 человек. Неделей ранее регистрировали в среднем 80 случаев инфицирования в сутки.

За весь период пандемии в Приднестровье выявлено 4710 фактов инфицирования COVID-19. В списке выздоровевших 3176 человек, умерших - 113 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2076)

По теме

Видео: Чебан выступил с уточнением по усилению мер борьбы с пандемией
Число заболевших растет: есть ли шанс у Гагаузии выйти из "красной зоны"
Теги:
пациенты, лечение, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Выжить в пандемию: как предприниматели спасали свой бизнес
Выжить в пандемию: как бизнесмены разных стран спасали свое дело
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться