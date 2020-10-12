У вице-спикера парламента Молдовы подтвердился COVID-19

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. COVID-19 подтвердился у вице-спикера парламента, депутата-социалиста Влада Батрынчи. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Партии социалистов Республики Молдова Ирина Астахова.

"У господина Батрынчи был подтвержден COVID-19. Он помещен в больницу. Подробности, так как это личная информация, он сообщит сам", - сказала собеседница.

Всего из 101 депутата высшего законодательного органа страны были заражены несколько парламентариев. Речь идет о Евгении Никифорчуке, Владимире Миздренко, Арине Спэтару, Геннадии Вердеше, Адриане Лебединском, Руксанде Главан и Корнелиу Фуркулицэ.

Также COVID-19 подтвердился на прошлой неделе у главы Минюста Фадея Нагачевского. Он лечится на дому. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку объявил о повторном заражении коронавирусом нового типа. Руководитель МВД находится в реанимационном отделении.

Коронавирус в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решение об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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