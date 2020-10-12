Опубликована схема проезда к избирательным участкам для жителей Приднестровья

На президентских выборах 1 ноября избирательные участки для граждан, постоянно проживающих на Левобережье, будут открыты в 22 населенных пунктах.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Бюро по реинтеграции опубликовало маршруты доступа к населенным пунктам, где будут открыты избирательные участки для граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровье.

Список разработан с учетом ограничений, введенных на Левобережье в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции — в условиях, когда открыты не все подъездные пути через реку Днестр и через Зону безопасности.

Актуальность перечня будет оцениваться каждые две недели при поддержке Миссии ОБСЕ в Республике Молдова.

Список действующих дорог по ситуации на 12 октября:

город Новые Анены - R2 Кишинев-Бендеры / М5;

коммуна Калфа - R2 Кишинев-Бендеры / M5;

село Гура Быкулуй - мост через Днестр Бычок-Гура Быкулуй (M5);

село Хырбовэц – L476 R2 подъездная дорога;

село Варница – L475 подъездная дорога Варница-Гура Быкулуй;

город Каушаны – R26 Бендеры-Каушаны / G113 Копанка - Плоп-Штюбей-Каушаны; © Sputnik / Miroslav Rotari Как будут голосовать приднестровцы на президентских выборах - ответ Додона

село Киркэешть — паромная переправа (Тирасполь-Кицканы-Киркэешть) / L569 Бендеры-Киркэешть – R26;

село Копанка – подъездная дорога G113 (Бендеры-Кицканы-Каушаны) / L581 паромная переправа (Слободзея-Кременчук-Копанка);

село Фэрлэдень – L568 G110 – подъездная дорога к селу Фэрлэдень / L568.1 Бендеры-Гыска;

село Хажимус – R26 Бендеры-Каушаны;

город Криуляны – M1 мост через Днестр возле Дубоссар (с. Лунга) / R5 мост через Днестр возле Вадул-луй-Водэ;

коммуна Кочиеры – L423 M4 – Дубоссары–Кочиеры–Роги – М4;

коммуна Кошница – R5 M5 – Вадул-луй-Водэ / M4;

село Дороцкая – L429 L363 Хыртоп-Дороцкая; © Sputnik / Miroslav Rotari Президент РМ назвал заявления о фальсификациях на выборах "лишенными смысла"

коммуна Моловата Ноуэ – L428 паромная переправа Моловата-Моловата Ноуэ / L423 M4 – Дубоссары – Кочиеры – Роги – М4;

село Устье – плотина Дубоссарской ГЭС (пешеходный переход);

село Сэнэтэука – мост через Днестр, Каменка-Сэнэтэука;

город Резина – мост через Днестр, Рыбница-Резина;

город Штефан-Водэ – мост через Днестр Рэскэець-Хлиная;

коммуна Рэскэець – мост через Днестр Рэскаэець-Хлиная.

Для голосования граждан, постоянно проживающих в Приднестровье, на президентских выборах 1 ноября в 22 населенных пунктах на правом берегу Днестра и в Дубоссарском районе будут открыты 42 избирательных участка.

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