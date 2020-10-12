Опубликована схема проезда к избирательным участкам для жителей Приднестровья

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Бюро по реинтеграции опубликовало маршруты доступа к населенным пунктам, где будут открыты избирательные участки для граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровье.
Список разработан с учетом ограничений, введенных на Левобережье в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции — в условиях, когда открыты не все подъездные пути через реку Днестр и через Зону безопасности.
Актуальность перечня будет оцениваться каждые две недели при поддержке Миссии ОБСЕ в Республике Молдова.
Список действующих дорог по ситуации на 12 октября:
- город Новые Анены - R2 Кишинев-Бендеры / М5;
- коммуна Калфа - R2 Кишинев-Бендеры / M5;
- село Гура Быкулуй - мост через Днестр Бычок-Гура Быкулуй (M5);
- село Хырбовэц – L476 R2 подъездная дорога;
- село Варница – L475 подъездная дорога Варница-Гура Быкулуй;
- город Каушаны – R26 Бендеры-Каушаны / G113 Копанка - Плоп-Штюбей-Каушаны;© Sputnik / Miroslav Rotari
- село Киркэешть — паромная переправа (Тирасполь-Кицканы-Киркэешть) / L569 Бендеры-Киркэешть – R26;
- село Копанка – подъездная дорога G113 (Бендеры-Кицканы-Каушаны) / L581 паромная переправа (Слободзея-Кременчук-Копанка);
- село Фэрлэдень – L568 G110 – подъездная дорога к селу Фэрлэдень / L568.1 Бендеры-Гыска;
- село Хажимус – R26 Бендеры-Каушаны;
- город Криуляны – M1 мост через Днестр возле Дубоссар (с. Лунга) / R5 мост через Днестр возле Вадул-луй-Водэ;
- коммуна Кочиеры – L423 M4 – Дубоссары–Кочиеры–Роги – М4;
- коммуна Кошница – R5 M5 – Вадул-луй-Водэ / M4;
- село Дороцкая – L429 L363 Хыртоп-Дороцкая;© Sputnik / Miroslav Rotari
- коммуна Моловата Ноуэ – L428 паромная переправа Моловата-Моловата Ноуэ / L423 M4 – Дубоссары – Кочиеры – Роги – М4;
- село Устье – плотина Дубоссарской ГЭС (пешеходный переход);
- село Сэнэтэука – мост через Днестр, Каменка-Сэнэтэука;
- город Резина – мост через Днестр, Рыбница-Резина;
- город Штефан-Водэ – мост через Днестр Рэскэець-Хлиная;
- коммуна Рэскэець – мост через Днестр Рэскаэець-Хлиная.
Для голосования граждан, постоянно проживающих в Приднестровье, на президентских выборах 1 ноября в 22 населенных пунктах на правом берегу Днестра и в Дубоссарском районе будут открыты 42 избирательных участка.
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