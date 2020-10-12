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Выборы в Молдове.

Опубликована схема проезда к избирательным участкам для жителей Приднестровья

© REUTERS / Gleb Garanich
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (163)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201012/32004078/opublikovana-shema-proezda-k-izbiratelnym-uchastkam-dlya-zhitelej-pridnestrovya.html

На президентских выборах 1 ноября избирательные участки для граждан, постоянно проживающих на Левобережье, будут открыты в 22 населенных пунктах.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Бюро по реинтеграции опубликовало маршруты доступа к населенным пунктам, где будут открыты избирательные участки для граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровье.

Голосование в Варнице.
© Sputnik / Irina Leahova
Озвучена модель фиксации нарушений в Зоне безопасности на выборах президента

Список разработан с учетом ограничений, введенных на Левобережье в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции — в условиях, когда открыты не все подъездные пути через реку Днестр и через Зону безопасности.

Актуальность перечня будет оцениваться каждые две недели при поддержке Миссии ОБСЕ в Республике Молдова.

Список действующих дорог по ситуации на 12 октября:

  • город Новые Анены - R2 Кишинев-Бендеры / М5;
  • коммуна Калфа -   R2 Кишинев-Бендеры / M5;
  • село Гура Быкулуй - мост через Днестр Бычок-Гура Быкулуй (M5);
  • село Хырбовэц – L476 R2 подъездная дорога;
  • село Варница – L475 подъездная дорога Варница-Гура Быкулуй;
  • город Каушаны – R26 Бендеры-Каушаны / G113 Копанка - Плоп-Штюбей-Каушаны;
    Выборы президента в Молдове
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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  • село Киркэешть — паромная переправа (Тирасполь-Кицканы-Киркэешть) / L569 Бендеры-Киркэешть – R26;
  • село Копанка – подъездная дорога G113 (Бендеры-Кицканы-Каушаны) / L581 паромная переправа (Слободзея-Кременчук-Копанка);
  • село Фэрлэдень – L568 G110 – подъездная дорога к селу Фэрлэдень / L568.1 Бендеры-Гыска;
  • село Хажимус – R26 Бендеры-Каушаны;
  • город Криуляны –  M1 мост через Днестр возле Дубоссар (с. Лунга) / R5 мост через Днестр возле Вадул-луй-Водэ;
  • коммуна Кочиеры – L423 M4 – Дубоссары–Кочиеры–Роги – М4;
  • коммуна Кошница – R5 M5 – Вадул-луй-Водэ / M4;
  • село Дороцкая – L429  L363 Хыртоп-Дороцкая;
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  • коммуна Моловата Ноуэ – L428 паромная переправа Моловата-Моловата Ноуэ / L423 M4 – Дубоссары – Кочиеры – Роги – М4;
  • село Устье – плотина Дубоссарской ГЭС (пешеходный переход);
  • село Сэнэтэука – мост через Днестр, Каменка-Сэнэтэука;
  • город Резина – мост  через Днестр, Рыбница-Резина;
  • город Штефан-Водэ – мост через Днестр Рэскэець-Хлиная;
  • коммуна Рэскэець – мост через Днестр Рэскаэець-Хлиная.

Для голосования граждан, постоянно проживающих в Приднестровье, на президентских выборах 1 ноября в 22 населенных пунктах на правом берегу Днестра и в Дубоссарском районе будут открыты 42 избирательных участка.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (163)

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Теги:
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