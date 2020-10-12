Свежие данные: в Молдове за сутки подтверждены 467 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 467 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве в понедельник.

Отмечен один эпизод "импорта" инфекции из Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 62 618.

За минувшие 24 часа проведены 1877 тестов, при этом первичных — 1647.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 19 медработников: 7 врачей, 7 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 819 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 371 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 44 728 человек.

Зафиксированы также 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1478.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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