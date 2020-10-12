Свежие данные: в Молдове за сутки подтверждены 467 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 467 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве в понедельник.
Отмечен один эпизод "импорта" инфекции из Румынии.
Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 62 618.
За минувшие 24 часа проведены 1877 тестов, при этом первичных — 1647.
Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 19 медработников: 7 врачей, 7 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.
В тяжелом состоянии находятся 819 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
Из больниц выписаны 371 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 44 728 человек.
Зафиксированы также 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1478.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.
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