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Свежие данные: в Молдове за сутки подтверждены 467 случаев COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2080)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201012/32004902/svezhie-dannye-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny--sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 62 618.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 467 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве в понедельник.

Влад Батрынча
© Photo : Miroslav Rotari
У вице-спикера парламента Молдовы подтвердился COVID-19

Отмечен один эпизод "импорта" инфекции из Румынии. 

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло  62 618.

За минувшие 24 часа проведены 1877 тестов, при этом первичных — 1647.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 19 медработников: 7 врачей, 7 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 819 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 371 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 44 728 человек.

Зафиксированы также 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1478.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе прошло заседание спецкомиссии: введут ли жесткие ограничения
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2080)

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