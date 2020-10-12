Близость прошедшей войны

В минувшие выходные поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба обнаружили в районе Штефан Водэ и передали Службе по чрезвычайным ситуациям очередную партию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Сколько лет отделяет нас от войны? Три четверти века мира, спокойствия и тишины. Бывшие поля войны не сохранили очертания окопов, воронок, братских могил, 76 лет здесь сеют, пашут и жнут, добывая главное богатство человечества – хлеб. Затянулись раны земли, но, как осколки в израненном теле солдата, саднят в ней оставшиеся со времен войны мины, бомбы, снаряды.

Грунтовая дорога, соединяющая села Виишоара и Раскаец района Штефан Водэ. В двух километрах от неё проходит современная трасса, по которой движутся грузовые и легковые автомобили. Но десятилетиями укатанная колесами повозок проселочная дорога по-прежнему не теряет своего значения для сельчан. Только теперь здесь ездят тихоходные мотоблоки, спешат на работу трактора.

Мирные машины, сами того не зная, вот уже 76 лет проезжают над головой у самой смерти, притаившейся в земле.

Первым у обочины дороги обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Опасная и непредсказуемая штуковина: выпущенный из орудия и прошедший канал ствола, он встал на боевой взвод, но по каким-то причинам не разорвался, продолжая нести опасность. На повороте дороги ещё одно скопление уже известных нашим читателям "мин-лягушек" - несколько десятков немецких противопехотных выпрыгивающих осколочных мин кругового поражения. Эти "подарки" спрятались под кустами терновника и шиповника, на глубине 20 сантиметров.

Ну а в самом центре пахотного участка, там, где и положено во время боя находиться истребителям танков, поисковики обнаружили артиллерийскую позицию. Более трех десятков снарядов осколочного и фугасного действия для советской противотанковой пушки калибра 45-мм.

© Photo : Алексей Петрович На позициях истребителей танков.

Почему "боги войны" - советские артиллеристы, не успели выпустить их по врагу или не эвакуировали с собой при снятии с позиций, мы уже никогда не узнаем. Может быть, весь расчет погиб в бою и стрелять уже было некому. Или в ходе кипящего боя запас снарядов присыпало землей, и в суматохе про них попросту забыли.

В нескольких сотнях метров впереди – позиции советской пехоты. В солдатских окопах - нерасстрелянные пулеметные ленты, оборонительные, наступательные и противотанковые ручные гранаты.

© Photo : Алексей Петрович Карманная артиллерия советской пехоты - ручные гранаты.

А что происходило здесь? Перешли в наступление, крича охрипшими глотками "Ура", отошли к Днестру, прижатые превосходящими силами противника, или дело дошло до рукопашной…

Глядя на груды ржавого смертоносного железа воображение рисует картины гремевшего здесь 76 лет назад боя, затянутый едким чёрным дымом горизонт, беспрерывный треск автоматов и пулеметов, уханье орудий, разрывы мин. И солдат, в пропотевших гимнастёрках, насмерть вставших на Днестровском рубеже в 1944-м году.

Ещё несколько сотен единиц взрывоопасных предметов будет уничтожено саперами, еще несколько квадратов молдавской земли очищено от смертоносного металла. Горькое наследство самой страшной войны в истории человечества ещё много лет будет напоминать о себе. Здесь, на обильно политых солдатской кровью полях, прошедшая война ещё не закончилась, даже спустя три четверти века.

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