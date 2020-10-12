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Здесь раньше вставала земля на дыбы.

Близость прошедшей войны

© Photo : Алексей Петрович
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (465)
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0c/32004024.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201012/32004939/blizost-proshedshey-voyny.html

В минувшие выходные поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба обнаружили в районе Штефан Водэ и передали Службе по чрезвычайным ситуациям очередную партию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Сколько лет отделяет нас от войны? Три четверти века мира, спокойствия и тишины. Бывшие поля войны не сохранили очертания окопов, воронок, братских могил, 76 лет здесь сеют, пашут и жнут, добывая главное богатство человечества – хлеб. Затянулись раны земли, но, как осколки в израненном теле солдата, саднят в ней оставшиеся со времен войны мины, бомбы, снаряды.

Грунтовая дорога, соединяющая села Виишоара и Раскаец района Штефан Водэ. В двух километрах от неё проходит современная трасса, по которой движутся грузовые и легковые автомобили. Но десятилетиями укатанная колесами повозок проселочная дорога по-прежнему не теряет своего значения для сельчан. Только теперь здесь ездят тихоходные мотоблоки, спешат на работу трактора.

Мирные машины, сами того не зная, вот уже 76 лет проезжают над головой у самой смерти, притаившейся в земле.

Снаряд времен Великой Отечественной войны, иллюстративное фото.
© Sputnik / Антон Денисов
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Первым у обочины дороги обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Опасная и непредсказуемая штуковина: выпущенный из орудия и прошедший канал ствола, он встал на боевой взвод, но по каким-то причинам не разорвался, продолжая нести опасность. На повороте дороги ещё одно скопление уже известных нашим читателям "мин-лягушек" - несколько десятков немецких противопехотных выпрыгивающих осколочных мин кругового поражения. Эти "подарки" спрятались под кустами терновника и шиповника,  на глубине 20 сантиметров.

Ну а в самом центре пахотного участка, там, где и положено во время боя находиться истребителям танков, поисковики обнаружили артиллерийскую позицию. Более трех десятков снарядов осколочного и фугасного действия для советской противотанковой пушки калибра 45-мм.

На позициях истребителей танков
© Photo : Алексей Петрович
На позициях истребителей танков.

Почему "боги войны" - советские артиллеристы, не успели выпустить их по врагу или не эвакуировали с собой при снятии с позиций, мы уже никогда не узнаем. Может быть, весь расчет погиб в бою и стрелять уже было некому. Или в ходе кипящего боя запас снарядов присыпало землей, и в суматохе про них попросту забыли.

В нескольких сотнях метров впереди – позиции советской пехоты. В солдатских окопах  - нерасстрелянные пулеметные ленты, оборонительные, наступательные и противотанковые ручные гранаты.

Карманная артиллерия советской пехоты - ручные гранаты
© Photo : Алексей Петрович
Карманная артиллерия советской пехоты - ручные гранаты.

А что происходило здесь? Перешли в наступление, крича охрипшими глотками "Ура", отошли к Днестру, прижатые превосходящими силами противника, или дело дошло до рукопашной…

Военный сапер в лесу возле села Яловенского района.
© Photo : Facebook / Dmitrii Vosimeric
В сентябре саперы обезвредили в Молдове 230 мин и снарядов времен войны

Глядя на груды ржавого смертоносного железа воображение рисует картины гремевшего здесь 76 лет назад боя, затянутый едким чёрным дымом горизонт, беспрерывный треск автоматов и пулеметов, уханье орудий, разрывы мин. И солдат, в пропотевших гимнастёрках, насмерть вставших на Днестровском рубеже в 1944-м году.

Ещё несколько сотен единиц взрывоопасных предметов будет уничтожено саперами, еще несколько квадратов молдавской земли очищено от смертоносного металла. Горькое наследство самой страшной войны в истории человечества ещё много лет будет напоминать о себе. Здесь, на обильно политых солдатской кровью полях, прошедшая война ещё не закончилась, даже спустя три четверти века.

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Тема:
Наследники великой Победы (465)

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