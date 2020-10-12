Международный успех: молдавские школьники - лучшие в конкурсе "Победа – одна на всех!"

Подошел к концу информационно-просветительский проект, призванный выявить общих исторических героев народов России и зарубежных стран. По его итогам самыми активными и эрудированными оказались школьники из Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Завершился международный конкурс "Победа – одна на всех!". Оргкомитет определил 35 победителей из 11 стран. Больше всего призеров – из Молдовы. Всего отмечены 12 учащихся из нашей республики.

Участники конкурса в своих странах вели поиск сведений о людях, героически сражавшихся на фронте или работавших в тылу в 1941–1945 годах, отцах и дедах, которые, вне зависимости от места рождения, национальности и религии, внесли вклад в общее дело разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Результаты исследований школьники представляли в своих школах в виде уроков-презентаций.

Получение знаний - путь к успеху

Как готовились молдавские ученики рассказала Ирина Иогло, преподаватель истории в гимназии "Святых Кирилла и Мефодия" села Албота де Сус Тараклийского района. Ее подопечные - в числе победителей конкурса.

По словам педагога, в этом учебном заведении ведется планомерная научно-исследовательская работа со старшеклассниками на тему Великой Отечественной войны. Была разработана "дорожная карта" на 2019-2020 учебный год, а затем стало известно о конкурсе.

Как рассказала Иогло, школьники решили узнать в подробностях о ратном пути ветеранов коммуны, - это три села: Албота де Сус, Софиевка и Рошица.

"Спланировали работу таким образом, чтобы дети могли подойти к людям, взять у них интервью, посмотреть семейные фотографии. Другие в это время изучали архивы в интернете, где представлены наградные листы и биографии", - пояснила педагог.

Еще одна группа юных исследователей трудилась в библиотеке с материалами, посвященными войне и связанными с Молдовой.

Как объяснила Иогло, в дальнейшем всю информацию собрали вместе и отобрали самое важное.

Затем с учениками провели так называемую анкету, в ходе которой оценивали их знания об истории родного села.

Помимо этого, как вспоминает собеседница, в школе провели множество классных часов, посвященных событиям войны: писали эссе, читали стихи, проводили конкурсы, а некоторые ученики, чьи прадеды воевали, выступали перед одноклассниками с деталями и фотографиями из семейного архива.

"Дети очень изменились. Узнали, что с ними учатся ребята, чьи прадеды не просто принимали участие в боях, но совершали подвиги и получали за них награды. И эта война не то что стала ближе детям, а теперь более понятна, доступна или достоверна, я бы так сказала даже", - заявила Иогло.

Ученикам не хватает информации о ВОВ, представленной в школе

Во время беседы собеседница отметила, что в школах предусмотрено недостаточно часов для изучения такой широкой темы. Эту нехватку учителя восполняют с помощью разных мероприятий или во время классных часов.

Часто инициатива узнать больше исходит от самих учащихся.

"Мальчиков очень волнует какие были войны, когда и где. Им интересно оружие, техника и награды. Тут на помощь приходит интернет, мы можем вместе все увидеть. Вместе с этим, я, как педагог, пытаюсь и протянуть и патриотическую ниточку, чтобы это привить вместе с интересом", - заключила Иогло.

О конкурсе "Победа - одна на всех!"

Международный конкурс для школьников "Победа – одна на всех!" – это информационно-просветительский проект по выявлению общих исторических героев народов России и зарубежных стран.

Он направлен на формирование интереса молодежи к изучению истории своей страны, в том числе на примере героических подвигов соотечественников и памятных событий Великой Отечественной войны.

В конкурсе приняли участие школьники 14– 17 лет из 14 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Южной Осетии, а также Италии и Франции. Охват проекта составил почти 9 тысяч участников из 300 зарубежных школ.

Проект "Победа – одна на всех!" задуман и осуществлен Россотрудничеством совместно с движением "Сделаем вместе!" в год 75-летия Победы. Предыдущий международный конкурс "Наши герои", состоявшийся в 2019 году, был посвящен изучению совместной истории народов России и стран ближнего зарубежья.

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