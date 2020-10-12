21:01 12 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Река Лунгуца в селе Томай Чадыр-Лунгского района.

В шаге от катастрофы: в гагаузском селе река превратилась в сточную канаву

© Photo : Максим Топал
Общество
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0c/32005357.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201012/32006242/v-gagauzskom-sele-reka-prevratilas-v-stochnuyu-kanavu.html

Водоем, в котором когда-то водилась рыба, сегодня доставляет жителям гагаузского села Томай сплошные неприятности.

КОМРАТ, 12 октября - Sputnik, Максим Топал. Небольшая река Лунгуца пересекает село Томай Чадыр-Лунгского района в самом его центре. За многие годы дно водоема заилилось и заполнилось мусором. И теперь Лунгуца стала для села источником невыносимого зловония. 

"Дошло до того, что на речку идти купаться не хочет даже домашняя живность. Из-за резкого и сильного запаха по утрам невозможно открывать окна. Река превратилась в сточную канаву", - говорит один из местных жителей.

В селе нет централизованной канализации, рассказывает Sputnik Молдова заместитель примара Томая Федор Янак. Однако он уверен, что реку загрязняют не жители, а местное винодельческое предприятие, "не имеющее собственных очистных сооружений".

речка в селе Томай
© Photo : Максим Топал
Речка Лунгуца в селе Томай вот-вот превратится в сточную канаву.

"Мы пытались переговорить с руководством винзавода, но они утверждают, что сливают в реку только чистую воду. Да, стоки от населения тоже идут в эту речку, но лягушки погибли не от них, а от отходов химического характера", - говорит Федор Янак.

По его словам, рекомендации о постройке предприятием собственных очистных сооружений остались без ответа.

Само руководство винзавода эти обвинения категорически отвергает. Директор предприятия Константин Сибов говорит, что система очистки отходов налажена.

"На протяжении 20 лет, сколько мы работаем, никогда мы не сливали дрожжевые отходы в "чистом" виде. Отходы производства отстаиваются в специальных емкостях. У нас есть свой пруд, куда все и сливается. Оттуда же, когда влага испаряется, твердый осадок забирают себе жители села – его можно использовать для топки печей", - отметил Константин Сибов.

речка в селе Томай
© Photo : Максим Топал
Жители села Томай жалуются на зловоние, исходящее от местной реки.

Однако "чистую воду", оставшуюся после мытья емкостей винзавода -  а это около 100-200 тонн в сутки -  все-таки сливают в реку.

"Почему бы сельским властям не вызвать экспертов, чтобы взяли анализы воды в реке? Тогда станет ясно, почему речка издает неприятный запах", - говорит Сибов.

Глава Экологической инспекции Гагаузии Евгений Шевченко проинформировал: законодательство Молдовы предусматривает за незаконный слив стоков штраф до 1,5 тысячи леев.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco
Эколог: в Молдове продолжается "убийство" Днестра

"Экологический инспектор, который отвечает за Томай, проведет соответствующую работу, и нарушители будут привлечены к ответственности. К этому разбирательству мы привлечем и Агентство окружающей среды, которое проведет лабораторные анализы воды. Тогда можно будет точно сказать, с чем связаны проблемы жителей села", - добавил Евгений Шевченко.

Как отметили в примэрии села Томай, решению проблемы неприятного запаха может помочь очистка реки Лунгуца. Сейчас ведется работа над подготовкой проектно-сметной документации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Экологи прогнозируют в Молдове масштабную катастрофу: осталось всего шесть лет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Как в Арцахе уничтожаются неразорвавшиеся кассетные боеприпасы и снаряды от Града.
Видео - Карабах: огонь прекращен, можно обезвредить боеприпасы на полях недавних боев
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться