В шаге от катастрофы: в гагаузском селе река превратилась в сточную канаву

КОМРАТ, 12 октября - Sputnik, Максим Топал. Небольшая река Лунгуца пересекает село Томай Чадыр-Лунгского района в самом его центре. За многие годы дно водоема заилилось и заполнилось мусором. И теперь Лунгуца стала для села источником невыносимого зловония.

"Дошло до того, что на речку идти купаться не хочет даже домашняя живность. Из-за резкого и сильного запаха по утрам невозможно открывать окна. Река превратилась в сточную канаву", - говорит один из местных жителей.

В селе нет централизованной канализации, рассказывает Sputnik Молдова заместитель примара Томая Федор Янак. Однако он уверен, что реку загрязняют не жители, а местное винодельческое предприятие, "не имеющее собственных очистных сооружений".

© Photo : Максим Топал Речка Лунгуца в селе Томай вот-вот превратится в сточную канаву.

"Мы пытались переговорить с руководством винзавода, но они утверждают, что сливают в реку только чистую воду. Да, стоки от населения тоже идут в эту речку, но лягушки погибли не от них, а от отходов химического характера", - говорит Федор Янак.

По его словам, рекомендации о постройке предприятием собственных очистных сооружений остались без ответа.

Само руководство винзавода эти обвинения категорически отвергает. Директор предприятия Константин Сибов говорит, что система очистки отходов налажена.

"На протяжении 20 лет, сколько мы работаем, никогда мы не сливали дрожжевые отходы в "чистом" виде. Отходы производства отстаиваются в специальных емкостях. У нас есть свой пруд, куда все и сливается. Оттуда же, когда влага испаряется, твердый осадок забирают себе жители села – его можно использовать для топки печей", - отметил Константин Сибов.

© Photo : Максим Топал Жители села Томай жалуются на зловоние, исходящее от местной реки.

Однако "чистую воду", оставшуюся после мытья емкостей винзавода - а это около 100-200 тонн в сутки - все-таки сливают в реку.

"Почему бы сельским властям не вызвать экспертов, чтобы взяли анализы воды в реке? Тогда станет ясно, почему речка издает неприятный запах", - говорит Сибов.

Глава Экологической инспекции Гагаузии Евгений Шевченко проинформировал: законодательство Молдовы предусматривает за незаконный слив стоков штраф до 1,5 тысячи леев.

"Экологический инспектор, который отвечает за Томай, проведет соответствующую работу, и нарушители будут привлечены к ответственности. К этому разбирательству мы привлечем и Агентство окружающей среды, которое проведет лабораторные анализы воды. Тогда можно будет точно сказать, с чем связаны проблемы жителей села", - добавил Евгений Шевченко.

Как отметили в примэрии села Томай, решению проблемы неприятного запаха может помочь очистка реки Лунгуца. Сейчас ведется работа над подготовкой проектно-сметной документации.

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