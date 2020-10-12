Молдова вскоре может начать производство препарата для лечения COVID-19

Препарат от коронавируса вскоре будут не только импортировать в Молдову, есть перспектива выпускать его на территории республики.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило, что находится в стадии предварительных переговоров с отечественными производителями, а также с властями других стран, чтобы получить возможность выпускать "Ремдесивир" (Remdesvir) как можно скорее.

Этот препарат используется в при лечении тяжелых случаев COVID-19 в странах Европейского Союза и Соединенных Штатов.

"Молдова сможет поставлять "Ремдесивир", в том числе через местных производителей, по формуле, установленной основным производителем. Это означает, прежде всего, предоставление этого препарата в очень короткие сроки: когда требуется - продукт в наличии. Второй аспект - доступность, то есть цена будет минимальной при условии, что производители не будут нести расходы на транспортировку и логистику", - заявил в эфире одного из телеканалов директор агентства Еремей Присяжнюк.

Он добавил, что агентство провело переговоры с европейскими и международными медицинскими учреждениями, и в дополнение к 2 000 ранее санкционированным дозам Молдова вскоре закупит еще 5 000 ампул Ремдесивира после подписания разрешения на импорт.

В понедельник, 12 октября, в стране подтвердили еще 467 новых случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрировали 62 618 заражений.

Выздоровевших на данный момент - 44 728 человек. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1478.

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