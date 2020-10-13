В плену у пандемии: как адаптируются гастарбайтеры и студенты к новым условиям

Студенты из Молдовы, поступившие в российские вузы, рассказали Sputnik, с какими сложностями столкнулись из-за закрытия границ, как проходят обучение дистанционно, и какие программы предоставляют им образовательные учреждения.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Дарья Чернега. Студенты из Молдовы, обучающиеся в России, с нетерпением ждут, когда откроются границы, и они смогут вернуться в университетские аудитории. Пока обстоятельства вынуждают оставаться дома, молодые люди приспосабливаются к образовательному процессу в новом формате.

Как рассказала студентка четвертого курса университета имени Г.В. Плеханова Елена Кожухарь, начало пандемии застало ее в Риге, где она проходила стажировку. Девушка решила на всякий случай вернуться домой в Кишинев и с середины марта больше не выезжала из Молдовы. Летнюю сессию она уже сдавала дистанционно. Тогда студентка не теряла надежды, что новый учебный год начнет в стенах родного университета. Однако пандемия скорректировала эти планы.

"Очень трудно учиться вдали от университета, хотя учебное заведение прикладывает все усилия, чтобы вовлечь нас в образовательный процесс. Но полноценным его участником я себя не чувствую. Нам транслируют лекции, я могу их слушать, но не могу принять в них участие. То есть отвечать на вопросы преподавателей, уточнять детали, вести диалог", - рассказала Елена Кожухарь.

Студентка также отметила, что все семинары и лабораторные занятия сейчас проходят в очном режиме. Чтобы не отставать от сокурсников, она берет дополнительные задания и самостоятельно наверстывает упущенное.

В похожей ситуации оказался и студент РХТУ имени Менделеева Павел Циулян. В этом году после окончания молдавского государственного университета он поступил в московский ВУЗ по квоте Россотрудничества. Однако побывать в университете ему пока не удалось.

"Есть материалы из РХТУ имени Менделеева, презентации лекций, нам их присылают. Благодаря электронным платформам пишем тесты. Жалко, что мы не можем присутствовать в университете, так как химия – это наука, в которой лабораторные работы занимают важнейшую часть. И мне, как химику, этого не хватает", - отметил Павел Циулян.

Впереди у студентов зимняя сессия. Они осознают, что границы скоро не откроют, поэтому готовятся к тому, что сдавать ее будут тоже дистанционно.

Гастарбайтеры оседают дома

По официальным данным, объем денежных переводов из-за рубежа в Молдову в этом году сохранился на прежнем уровне, несмотря на пандемию и отток рабочей силы. Однако, по мнению экспертов, это не является доказательством того, что гастарбайтеры способны, как и раньше, содержать свои семьи, оставшиеся в Молдове.

"Многие ждали, что объем денежных переводов сократится. Но этого не случилось. Дело в том, что исчезли неформальные каналы. Большая честь денег теперь поступает в страну официально через банки, системы быстрых переводов", - пояснил директор программ аналитического центра Expert group Думитру Пынтя.

Иными словами, гастарбайтеры больше не привозят деньги в сумках и карманах, когда приезжают на родину погостить. Некоторые из них по нескольку месяцев вообще не могут вернуться на заработки и находят работу дома. Житель Тараклийского района Вадим Сошников устроился на фармацевтическое предприятие. Заплата там существенно ниже той, что он зарабатывал в России. Но пока других перспектив нет.

"Одни говорят, что границы скоро откроют, другие говорят, что нет. Я уже даже не интересуюсь. Буду здесь работать. Но если границы все-таки в ближайшее время откроют, постараюсь уехать. Скоро отопительный сезон начнется, дорого за тепло платить", - посетовал Вадим Сошников.

По экспертным оценкам, в этом году пассажиропоток между Молдовой и Россией снизился на половину.

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