Видео из подпольного цеха: как в Кишиневе подделывали дезинфектанты

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что помимо коммерческого ущерба, преступная группировка, которая занималась подделкой химических средств, возможно, внесла свой вклад и в рост случаев инфицирования коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. В результате обысков, проведенных в Кишиневе, обнаружена и пресечена деятельность крупной сети по подделке дезинфицирующих и других химических средств. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы во вторник.

"Сейчас положен конец появлению на рынке огромного количества поддельной продукции", - отметили в ведомстве.

По данным структуры, дезифектанты производили в лаборатории и подпольном цеху в молдавской столице. Следователи Пограничной полиции совместно с полицейскими и прокурорами провели многочисленные проверки и оперативные мероприятия.

"Преступная группировка состоит из восьми членов, которые работали под прикрытием двух местных компаний. Дезинфецирующие средства – только часть фальсифицированной и продаваемой группировкой продукции за последние месяцы", - отметили в Погранполиции.

В правоохранительных органах сообщили, что в список опасных товаров, реализуемых в нескольких регионах страны различным компаниям и организациям, входили и концентрированные чистящие средства и средства личной гигиены, упакованные в тару без предохранительных запорных систем. Обнаружены контейнеры с этикетками ряда европейских производителей, сертифицированных в Молдове.

"Помимо причиненного коммерческого ущерба эта преступная группировка не только допустила серьезный риск с точки зрения санитарных норм и общественного здоровья, но и, возможно, внесла свой вклад в рост случаев инфицирования как новым вирусом, так и другими инфекционными заболеваниями", - отметили в Погранполиции.

В ходе расследования, как заявили в ведомстве, "установлены случаи заражении коронавирусом нового типа, зарегистрированные в компаниях, которые использовали подделанные товары, поставленные им как "дезифектанты" и средства гигиены".

"На данный момент назначена экспертиза этой продукции. Есть подозрение, что к ним могут быть добавлены всевозможные химические соединения, в том числе метанол, чрезвычайно токсичное вещество, а также смягчающие вещества, оказывающие вредное и крайне опасное воздействие на здоровье тех, кто их использует", - добавили в структуре.

Сейчас следствие продолжается, чтобы выявить всех причастных к этому преступлению, установить полный список компаний и организаций, которым поставляли подделанную продукцию, для ее изъятия и последующей утилизации, поиска пострадавших.

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