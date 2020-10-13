В Резинском районе протянули сеть газопровода: каковы перспективы расширения

На данный момент "Молдовагаз" проложило в Резинском районе практически два километра подземного газопровода и собирается до конца года провести еще работы.

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Десятки потребителей бытового газа из села Куйзэука Резинского района подключены к газораспределительным сетям после завершения очередного этапа работ по их расширению. Как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", до конца года количество вырастет, и газ будут получать еще 12 домохозяйств.

"В 2020 году предприятие "Орхей-газ" проложило в этом населенном пункте 1,9 километра подземного полиэтиленового газопровода, а также свыше 400 метров надземного и установило один газорегуляторный пункт среднего давления", - рассказали в компании.

В рамках инвестиционной программы на следующие годы в селе Куйзэука планируется провести еще свыше трех километров газопроводов. По расчетам, это позволит подключить не менее 80 домохозяйств.

"В 2020 году бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по стране был увеличен с 18 до 52 миллионов леев, а в 2021 году он будет фактически удвоен", - отметил член правления АО "Молдовагаз" Илья Тутунару.

По его словам, будет профинансировано не только расширение сетей внутри населенных пунктов, но и строительство межпоселковых газопроводов.

Предприятие обслуживает свыше 740 тысяч потребителей, из которых более 725 тысяч являются бытовыми.

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