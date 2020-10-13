В Резинском районе протянули сеть газопровода: каковы перспективы расширения

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Десятки потребителей бытового газа из села Куйзэука Резинского района подключены к газораспределительным сетям после завершения очередного этапа работ по их расширению. Как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", до конца года количество вырастет, и газ будут получать еще 12 домохозяйств.
"В 2020 году предприятие "Орхей-газ" проложило в этом населенном пункте 1,9 километра подземного полиэтиленового газопровода, а также свыше 400 метров надземного и установило один газорегуляторный пункт среднего давления", - рассказали в компании.
"В 2020 году бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по стране был увеличен с 18 до 52 миллионов леев, а в 2021 году он будет фактически удвоен", - отметил член правления АО "Молдовагаз" Илья Тутунару.
По его словам, будет профинансировано не только расширение сетей внутри населенных пунктов, но и строительство межпоселковых газопроводов.
Предприятие обслуживает свыше 740 тысяч потребителей, из которых более 725 тысяч являются бытовыми.
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