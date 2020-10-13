COVID-19 в цифрах: сколько школ на "дистанционке", а детей - на самоизоляции

Власти рассказали, какова ситуация в образовательных учреждениях республики с начала нового учебного года.

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. Еще 164 школы в Молдове перешли к первой модели обучения – с 100% присутствием учащихся в аудиториях. Об этом завил глава Министерства образования, культуры и исследований Игорь Шаров на брифинге во вторник.

"Когда соблюдаются правила, снижаются риски. Отмечаем, что число подтвержденных случаев (в образовательных учреждениях - ред.) растет в аналогичном ритме в сравнении с обществом в целом. Однако школа не является источником распространения вируса. Наша обязанность заключается в том, чтобы держать школы открытыми разумное время", - сказал Шаров.

По его словам, данные с мест показывают, что дети находятся в безопасности в школах и детсадах.

"Ограничительные меры должны анализироваться и вводиться там, где нет других возможностей. Где, к сожалению, есть случаи заболевания, эти школы будут призваны к переходу к шестой модели – обучению онлайн", - пояснил министр.

Чиновник отметил, что на данный момент первой модели, которая подразумевает 100% присутствия в классах, придерживаются 964 школы из 1 240. Это, как пояснил чиновник, стало возможным из-за решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которая постановила сократить социальную дистанцию с 1,5 до одного метра.

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"Из общего числа государственных и частных общеобразовательных учреждений 19 работают дистанционно из-за карантина. Всего насчитывается 301 класс, который учится удаленно по причине карантина. Положительный тест у 284 учащихся, а в изоляции находятся 7 186", - отметил Шаров.

По его словам, коронавирус подтвердился у 373 преподавателей и 72 работников вспомогательного персонала.

"Из 1398 частных и государственных детсадов шесть закрыты на карантин. Групп на карантине – 18", - сказал министр.

Как пояснил глава Минобразования, вирус подтвердился у четырех детей, 67 воспитателей и 37 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 453 ребенка, 107 воспитателей и 92 сотрудника вспомогательного персонала.

Что касается профтехучилищ, то их общее число составляет 91, из них дистанционно работают два учреждения. В карантине - два класса, вирус подтвердился у 52 учащихся. В самоизоляции находятся 35 групп учащихся.

Как отметил министр, с 5 по 9 октября по смешанной системе работали 17 вузов, а семь - только по системе онлайн-обучения, а неделей ранее на "удаленке" находились девять университетов. За 28 сентября - 2 октября коронавирус подтвердился у 39 студентов, 18 преподавателей и 10 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находились 21 студентов, 17 педагогов и 27 сотрудников вспомогательного персонала.

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Глава Минобразования еще раз напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать для снижения рисков распространения инфекции:

проветривание, уборка и дезинсекция помещений;

регулярное мытье и дезинфекция рук;

ношение масок учащимися в общественных местах;

ношение масок дидактическим и недидактическим персоналом;

нельзя допускать скопления людей во дворе и на входе в учебное заведение;

сохранение социальной дистанции;

утренний осмотр;

уделять внимание транспортировке детей.

Коронавирус в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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