Правительство выделило деньги на снос развалин девятиэтажки в Атаках

Решение о полном демонтаже здания принято спустя более года после обрушения подъезда в жилом блоке высотки.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Правительство выделит средства на снос девятиэтажного жилого блока в Атаках, пострадавшего во время обрушения в июне 2019 года. Это решение принято во вторник на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Иона Кику.

Члены комиссии выделили 2,2 миллиона леев из Государственного фонда по интервенциям на полный демонтаж дома по улице Приетеней, 153 в этом населенном пункте.

Комиссия также обсудила вопросы ликвидации последствий недавних наводнений, спровоцированных проливными дождями, в районах Криулень, Сорока и Глодень. Трем районам было выделено 2162 листа шифера, 1025 квадратных метров металлочерепицы и 15,1 кубометра древесины. Общая стоимость материалов составила 505 тысяч леев.

Как обрушился дом в Атаках

Обрушение девятиэтажного жилого блока в городе Атаки произошло 19 июня 2019 года. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, было эвакуировано 18 семей, 51 человек, в том числе 11 детей.

По выводам экспертов, к обрушению привел комплекс причин, в том числе нарушения при сдаче строения в эксплуатацию, подмыв фундамента водой и несанкционированные изменения конструкции дома жильцами.

На заседании правительства в июле 2019 года было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона - на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составили компенсации материального ущерба.

Кабмин решил: у жильцов уцелевшей части дома в Атаках будут компенсации>>>

В середине августа 2019 года были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, не исключалось обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажки, также расселят.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova