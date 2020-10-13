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Ученица в защитной маске.

В Кишиневе детям из социально уязвимых семей предоставят бесплатно маски

© REUTERS / Remo Casilli
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2095)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201013/32013733/v-kishineve-detyam-iz-sotsialno-uyazvimykh-semey-predostavyat-besplatno-maski.html

В муниципии намереваются также запустить масштабную кампанию по разъяснению необходимости ношения масок как незаменимого средства защиты во время пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Примэрия Кишинева предоставит школьникам из социально уязвимых семей тканевые маски. Эти средства защиты получит более 8500 учащихся из всех учебных заведений столицы. Такое решение было принято на заседании Чрезвычайной комиссии общественного здоровья муниципия.

"Эти маски можно использовать несколько раз после надлежащей дезинфекции. Главное управление образования, молодежи и спорта выделит на это необходимые средства", - пояснил примар города Ион Чебан.

Женщина в медицинской маске в аэропорту Шереметьево.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинев постановила, что с 1 ноября детей, в том числе до четырех лет, не посещавших дошкольные учреждения, можно записывать в группы.

На заседании обсуждалась важность активного информирования населения, в том числе и школьников о необходимости ношения защитных масок как важного элемента в борьбе с пандемией Covid-19.

Также предлагается запустить в партнерстве с родителями социальные кампании в поддержку ношения масок.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2095)

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Теги:
малоимущие, маски


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