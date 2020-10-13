Выборы президента Молдовы: как меняются рейтинги кандидатов

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. Фавориты президентской гонки в Молдове - действующий глава государства Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. Таковы данные социологического опроса, представленного во вторник Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Исследование показывает, что из 76,3% определившихся респондентов действующего президента Игоря Додона готовы поддержать 41,7%. А за его основного конкурента – экс-премьера, лидера PAS Майю Санду – намерены проголосовать 24,5%. При этом оба политика в предпочтениях опрошенных граждан лидируют с большим отрывом от остальных представителей политсил. К примеру, на третьем месте, согласно тому же исследованию, расположился бы глава DA Андрей Нэстасе с 12,2%, а лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – на четвертом с 8,6%. За выдвиженку от партии "Шор" Виолетту Иванову готовы проголосовать 6,1%, за лидера PUN Октавиана Цыку – 2,2%, кандидата от Либерально-демократической партии Молдовы Тудора Делиу – 1,8%, а Дорина Киртоакэ от блока Unirea – 1,7%.

"Если в сентябре за Игоря Додона проголосовали бы 41,6%, то сейчас 41,7%. То есть он удерживает первую позицию. Санду в первом осеннем месяце готовы были поддержать 26%, а сейчас 24,5%, то есть намерение проголосовать за нее снизилось на два процентных пункта. При этом готовность отдать голос за Андрея Нэстасе выросло на три процентных пункта за месяц – с 9,1% до 12,2%", - сказал председатель Ассоциацией социологов и демографов Виктор Мокану.

По его словам, рейтинги Усатого за первые два осенних месяца не изменились – глава "Нашей партии" удерживает 9%. Поддержка Ивановой, согласно свежим данным опроса, снизилась с 7,4% до 6,1%. Позиции Цыку, Делиу и Киртоакэ остаются на уровне 2%.

Опрос показал, кого намерены поддержать респонденты в случае, если будет организован второй тур выборов, и в него попадут действующий президент страны и экс-премьер.

"Если в сентябре за Игоря Додона были готовы проголосовать 44,2% граждан, то сейчас 45,9%. Рост в два процентных пункта. Майю Санду в предыдущем месяце готовы были поддержать 37%, а сейчас 38%", - сказал Мокану.

По данным соцопроса, больше половины респондентов заявили, что нынешняя кампания проходит без каких-либо нарушений, а у 11% противоположная точка зрения.

Исследование проводилось с 26 сентября по 8 октября. В нем приняли участие 1167 человек из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет 3%.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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