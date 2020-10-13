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Многодетная семья Статовых открыла пекарню в небольшом гагаузском селе

"Хлебный" бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в гагаузском селе

© Photo : Максим Топал
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201013/32015140/khlebnyy-biznes-Kak-mnogodetnaya-semya-otkryla-pekarnyu-v-gagauzskom-sele.html

Перспективы для жизни есть не только в крупных городах Молдовы, но и в самых небольших селах нашей республики.

КОМРАТ, 13 окт - Sputnik, Максим Топал. В обычном молдавском селе можно и нужно жить, а также вести собственное дело. Ярким тому примером стала семья Статовых из села Котовское, Комратского района.

«Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
© Photo : Максим Топал
Семья Статовых из села Котовское

Дмитрий и Елена Статовы в 2011 году решились на рискованное дело – стать предпринимателями, не уезжая из родного села. Взяв кредит в размере полумиллиона леев, они купили старую мельницу и занялись производством муки.

«Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
© Photo : Максим Топал
Производство муки

"Оставшись без работы, я решил сам стать предпринимателем, работать на себя. Купив мельницу, я понял, что придется все силы отдавать этому делу, работать чуть ли не круглосуточно", - рассказывает Sputnik Дмитрий Статов.

«Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
© Photo : Максим Топал
Многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе

Но дело оказалось прибыльным, а модернизация мельницы только увеличила доходы семьи. А в 2019 году Дмитрий решился на то, чтобы взять еще один кредит, купить оборудование и открыть пекарню.

В еще одном семейном бизнесе оказались задействованы все: глава семейства Дмитрий Статов - руководитель компании и водитель, его супруга Елена - бухгалтер и пекарь в одном лице. Замешивать тесто приходилось и детям, ведь эта работа – инвестиции в их же будущее.

«Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
© Photo : Максим Топал
Тесто для хлебобулочных изделий

Затея оказалась успешной. Готовую выпечку – свежий хлеб, булочки с маком, повидлом и шоколадом - начали охотно раскупать магазины из соседних сел. Со временем, коллектив пекарни расширился, и это, по словам Елены Статовой, в очередной раз доказывает правильность подхода к организации семейного бизнеса.

«Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
© Photo : Максим Топал
Продукция, которую продает семья в несколько сел

"Мы открывали свой бизнес, смотря на то, как отсюда другие люди уезжают. Они говорили, что здесь нечего делать, что здесь ничего нельзя добиться. Но мы своим трудом доказали, что, если захотеть, то все возможно", - рассказывает Елена Статова.

Один из тех, кто тоже решился не уезжать, сегодня имеет хорошую работу и возможность жить дома, а не на чужбине. Это молодой пекарь Калина. Она рада, что получила место работы недалеко от дома, и ей не приходится надолго уезжать в поисках пропитания.

«Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
© Photo : Максим Топал
Так готовят хлебобулочные изделия

На сегодняшний день пекарня села Котовское поставляет свою продукцию в шесть населенных пунктов юга Молдовы.

  • «Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
    «Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
    © Photo : Максим Топал
  • «Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
    «Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
    © Photo : Максим Топал
  • «Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
    «Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
    © Photo : Максим Топал
  • «Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
    «Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе
    © Photo : Максим Топал
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© Photo : Максим Топал
«Хлебный» бизнес. Как многодетная семья открыла пекарню в небольшом гагаузском селе

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