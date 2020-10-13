Армейский спецназ отработал прыжки с парашютом в Бульбоаке

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Военнослужащие армейского спецназа прыгали с парашютом с самолета ВВС Молдовы Ан-2.

За учениями следили министр обороны Александр Пынзарь и командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.

Во время прыжков с высоты 350 метров использовались парашюты типа МС-6 и Т-11Р. Бойцы выполняли задание в полном боевом снаряжении.

Тренировочные прыжки являются частью учебного плана батальона специального назначения на 2020 год и направлены на развитие оперативных возможностей подразделения.

В октябре начался набор призывников в ряды Национальной армии, который продолжится вплоть до января 2021 года.

За время осеннего призыва планируется рекрутировать 1045 человек, что почти на 200 меньше, чем весной этого года.

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