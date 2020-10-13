В Молдове обновлен список районов с "красным" и "желтым" кодами эпидопасности

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по цветовым кодам эпидемической опасности.

"Красный код" присвоен всем районам Молдовы, кроме Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили "желтый код".

В соответствии с решением комиссии, показатели распространения вируса изучаются Национальным агентством общественного здоровья и раз в 14 дней доводятся до сведения комиссии. На основании этих данных районам присваивается цветовой код. "Красный код" в здравоохранении служит основанием ввести в отдельно взятом районе страны ЧП в здравоохранении.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova В Молдове обновлены цветовые коды эпидемиологической опасности.

Что означают цветовые коды

"Красный код" — полный карантин. Высшая степень опасности присваивается району в случае, если на его территории наблюдается широкое распространение эпидемии, есть множественные очаги инфекции.

При этом там ограничены возможности медперсонала, зафиксированы многочисленные случаи заболевания среди работников здравоохранения. В системе общественного здоровья — ограниченная или минимальная способность по выявлению и изоляции больных и контактировавших с ними лиц.

В районе, которому присвоен "красный код", вводятся жесткие запретительные и ограничительные меры, в том числе полная изоляция граждан по месту жительства.

Школы закрываются, с переводом на дистанционное обучение. Вводится запрет массовых собраний. Предоставляются только жизненно важные публичные услуги. Медицинская помощь населению оказывается только в "существенных" случаях. Вводится запрет посещения публичных мест без "существенных причин" — парков, банков, почты.

"Оранжевый код" — не выходите из дома без срочной надобности

Критерии его присвоения — это умеренное распространение эпидемии с единичными очагами инфекции. Среди медперсонала — отдельные случаи заражения, однако система здравоохранения в районе сохраняет способность выявлять и изолировать заболевших.

Вводится запрет на выход из дома без существенной необходимости. Школы работают с соблюдением мер безопасности. Массовые собрания строго ограничены по численности, например, в случае похорон. Медицинская помощь предоставляется лишь пациентам с хроническими и "существенными" заболеваниями. Широко используется телемедицина.

"Желтый код" — повод для тревоги

В данном случае предусматривается наличие низкого уровня распространения эпидемии на фоне снижения планки заболеваемости в районе. Отмечаются непостоянные, спорадические эпизоды инфицирования. Случаи заболевания среди медиков редки, а система здравоохранения сохраняет полный контроль над выявлением случаев заражения.

В районе, где объявлен "желтый код", разрешается выход из дома с соблюдением мер безопасности. Школы работают по принятому графику. Разрешены массовые собрания, но не более 50 человек. Предприятия и учреждения работают, медицинские услуги предоставляются в полном объеме.

Механизм управления пандемическим кризисом с цветовыми кодами был утвержден на заседании Национальной чрезвычайной комиссия по общественному здоровью 24 сентября. Окончательное решение о вводе ограничений принимают территориальные комиссии, а меры национальной имеют рекомендательный характер.

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