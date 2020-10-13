Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование

Памятка перед голосованием за президента Молдовы: что надо знать прежде, чем отправиться на избирательный участок.

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. Доступ на избирательные участки в день выборов президента Молдовы будет осуществляться только в защитных масках. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на заседании правительства во вторник.

По ее словам, на межведомственном уровне состоялись консультации, по результатам которых приняты меры по защите граждан в день выборов при осуществлении права голоса в контексте эпидемической ситуации в стране.

"Доступ на избирательные участки и здания электоральных органов будет разрешен только при обязательном наличии защитной маски. В этом смысле электоральные бюро избирательных участков должны обеспечить граждан защитной маской для осуществления конституционного права - голосования", - сказала министр, уточнив, что это ключевой момент для минимизации рисков распространения коронавируса.

По ее словам, поступило очень много вопросов о том, как в условиях пандемии будут голосовать граждане, которые болеют или у них есть симптомы.

"В том числе в день выборов, до 15.00, установлено, что граждане могут в письменном или устном порядке запросить осуществить это право посредством мобильных команд, которые отправятся по их месту жительства. Если человек уже пришел на избирательный участок до 15.00, но у него есть температура, кашель, то в этих условиях ему не удастся проголосовать на участке, но ему предложат сделать это на дому благодаря мобильной урне", - отметила Думбрэвяну.

Как отметила глава Минздрава, если человек с симптомами придет после 15.00 на избирательный участок, то должны быть обеспечены все условия и меры предосторожности: защитные маски, перчатки, "зеленый коридор" для этого человека. После того как гражданин проголосует, сразу же необходимо все продезинфицировать.

На вопрос о том, что делать тем гражданам, которые находятся в самоизоляции не только из-за проблем со здоровьем, но и из-за подозрения на коронавирус, из-за контакта с больным, приезда из-за границы, министр отметила, что они также могут попросить проголосовать на дому при помощи мобильной урны.

"Основной момент – закупка защитных масок Центральной избирательной комиссией и допуск на электоральные участки исключительно в масках или в той, которая из дома, или в той, которую предоставят перед входом в избирательный участок. Максимальная поддержка для Центризбиркома в случае граждан, которые находятся дома на самоизоляции или у них есть подтверждение (коронавируса). У каждого должна быть возможность воспользоваться правом голоса. И надо привлечь все ресурсы в этом смысле", - сказал премьер Ион Кику.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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