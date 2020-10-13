Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 657 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 657 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав во вторник вечером.

Отмечены 9 эпизодов "импорта" инфекции: Турция - 8, Россия - 1.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 63 275.

За минувшие 24 часа проведены 3116 тестов, при этом первичных — 2736.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 50 медработников: 22 врачей, 25 медсестер и трех сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 781 пациент (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 374 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 45 102 человека.

Зафиксированы еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1495.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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