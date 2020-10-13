Праздник и пандемия — полная программа мероприятий на День города в столице

Несмотря на рост числа новых случаев COVID-19 и отмену традиционных массовых гуляний в центре города, от празднования в Кишиневе отказались не совсем.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Кишинев отмечает в этом году свое 584-летие. День города, он же — храмовый праздник приурочены к 14 октября, когда православные христиане отмечают один из самых любимых в народе праздников, Покров Пресвятой Богородицы.

Пандемия внесла свои коррективы в программу мероприятий к Дню города, которые в Кишиневе всегда традиционно отмечали массовыми гуляньями в центре столицы. В этом году массовые мероприятия отменили из-за распространения коронавируса.

Однако программа, опубликованная столичной примэрией, даже после изменений оказалась достаточно обширной и разнообразной.

День 14 октября в Кишиневе начнется в 8.00 с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре в центре города. Затем развернутся праздничные мероприятия в секторах столицы.

8.00-10.00. Божественная литургия в Кафедральном соборе Рождества Христова.

10.00-11.00. Инаугурация праздника и концерт "Храм Кишинева". Принимают участие: симфонический оркестр Национальной филармонии, муниципальный оркестр популярной музыки под руководством братьев Адваховых, академическая хоровая капелла "Doina". Выступят Еуджен Дога, Михай Чобану, группа "Brio Sonores", Николае Грибинча и ансамбль "Plăieșii".

11.00-18.00. Выставка "Tezaur folcloric" (сквер кафедрального собора). Художественная выставка. Этнофольклорный ансамбль "Plăieșii"

12.00-13.00. Панорамная экскурсия (Музей истории Кишинева), с участием генерального примара Иона Чебана.

16.00-17.30. Композиция "Orașul meu alb" (парк "Штефан чел Маре"). Концерт классической музыки и поэзии.

16.00-17.30. Композиция "Urare pentru Chișinău" (пешеходная улица Е. Дога). Этно-джазовая музыка, поэтический вечер и группа "Trigon". © Sputnik / Osmatesco Кишинев останется без шашлыков: День города собираются отмечать иначе

16.30-18.00. Композиция "Să trăiești Chișinău!" (сквер Кафедрального собора). Классическая музыка и современная поэзия, квартет "Select Strings".

17.30-19.00. Композиция "Gânduri pentru şi despre Chișinău..." (парк "Штефан чел Маре", аллея классиков). Классическая музыка и чтение стихов. Oркестр Органного зала, Национальный хор.

17.30-19.00. Композиция я "Chișinău, orașul meu..." (парк "Valea Morilor", гранитная лестница). Музыкальный и поэтический концерт.

19.00-20.30. Композиция "Te salut Chișinău" (парк "Alunelul"). Классический и эстрадный концерт. Группа "Concertino".

19.00-20.30. Композиция "Chișinău - oraș tineresc" (парк "Valea Morilor", ротонда). Джазовый и поэтический концерт. Джета Бурлаку & Band Дана Брума

19.00-20.30. Композиция "Despre Chișinău" (парк "Valea Trandafirilor", музыкальный фонтан). Этно-поп музыка и поэзия.

20.00-21.30. Композиция "Chișinăul deseară" (парк "La Izvor"). Джазовый концерт. BIG Band Orchestra

20.00-21.30. Композиция "Chișinău - acasa sufletelor noastre" (аллея "Mircea cel Bătrân"). Концерт народной музыки и поэзии. Этнофольклорный ансамбль "Plăieșii".

Буюканы

12.00-15.00. Музыкальный спектакль этнофольклорного театра "Ion Creangă" - "Bine e la șezetoare". Музыкальная программа - Ольга Чолаку, Лаурентиу Попеску, Анишоара Пуйкэ, группа "Viitorul". Оркестр народной музыки "Barbu Lăutaru" (сквер "Bucuriei" на ул. Букурией).

Чеканы

10.00-18.00. Выставка книг "Sectorul Ciocana – pagini de istorie" (пр. Мирча чел Бэтрын, 7).

11.00-19.00. Выставка-продажа изделий народных мастеров и экопродуктов "Mâini dibace" (аллея Мирча чел Бэтрын).

12.30-13.30 Конный парад "Ciocana 2020" (пр. Мирча чел Бэтрын, 2/ул. Петру Заднипру).

12.00-16.00 Представление "Храм сектора Чеканы". Музыкальный концерт, коллектив "Ghiocel".

Ботаника

11.00-16.00. Программа короткометражных фильмов об истории Кишинева и концерт поп-музыки (парк "Valea Trandafirilor").

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