Паровозик, который смог — памятник на вокзале Кишинева привели в порядок

Локомотив, установленный на постаменте на железнодорожном вокзале Кишинева, чего только не перенес за свою жизнь — его раскрашивали в самые невероятные и нелепые цвета.

Наконец-то. Нашлись здравые люди и вернули паровозу-памятнику на железнодорожном вокзале Кишинева приемлемый вид. Выглядит не идеально, и все еще далеко до исторического облика. Тендер и кабину локомотива покрасили в красный цвет, а угольный бункер - в черный. Получилось неплохо, и по крайней мере, на него теперь можно смотреть без содрогания.

© Sputnik Паровоз-памятник на железнодорожном вокзале Кишинева привели в порядок.

В 2018 году паровоз, который стоял себе мирно, и никого не трогал, перекрасили в цвета триколора.

На флаге это смотрится красиво, а вот на историческом паровозе — карикатурно и вырвиглазно. Не было в этом никакого патриотизма — один сплошной вандализм.

Понимаете, это все равно, что перекрасить в триколор — допустим, Национальный музей истории. Сделать такое могут только люди некультурные и равнодушные. Такие искренне не понимают, зачем сохранять памятники в их первозданном виде — особенно, если их можно как-то использовать или построить на их месте отличный ларек.

Кое-что объясняет тот факт, что в 2018 году Железную дорогу Молдовы возглавлял Юрие Топалэ — ставленник Либеральной партии Гимпу. Такие в триколор что угодно покрасят, хоть памятник Штефану чел Маре. Самое жуткое, что при этом они даже не понимают, что делают что-то не так. А если и поймут, то будьте уверены — им будет до лампочки. Тем более если партийное начальство заметит и поставит лайк.

В общем, респект неизвестному работнику Железной дороги Молдовы, который распорядился привести паровоз в порядок.

Хотя сбитую в 2018 году с торца тендера звезду уже не вернуть. Исчезла и памятная табличка с надписью "Установлен в честь ветеранов Великой Отечественной войны и труда Кишиневского железнодорожного узла в июле 2004 года". И советская звезда, и слова "Великая Отечественная", видимо, кололи либеральным начальникам глаза.

У кишиневского памятника интересная история

На железнодорожных станциях Молдовы этот памятник-паровоз — не единственный. Но ни с одним из них не обращались так бесцеремонно, как с кишиневским. Хоть сам паровоз на месте оставили, и на том спасибо. А ведь могли и продать на металлолом.

Раньше, до перекраски в триколор, кишиневский паровоз был тоже окрашен со странной пестротой. Передняя часть и котёл были голубыми, а топка, будка машиниста и тендер — зелёными, причем разных оттенков. Будто краски одного цвета не хватило, и красили из остатков, что собрали.

А историческая, аутентичная окраска выглядит вот так. Этот локомотив серии "Эр 787-70", собрат кишиневского "Эр-785-63", установлен в Брянске вместе со скульптурной композицией в честь железнодорожников. Может быть, мы и доживем до того дня, когда столичному паровозу вернут исторический облик.

#Брянск

Памятник машинистам.

Паровоз Эр 787-70. Паровоз серии Э, запущенный в серию еще в 1912 году #брянск pic.twitter.com/ht0f1XGKD4 — Фото из Брянска (@InstaBryansk) July 1, 2015

Кишиневский локомотив был построен в Польше на заводе Цегельского в 1950 году, вышел на рельсы под заводским номером 1469.

На борту была табличка с надписью: "Эксплуатировался в грузовом движении и подталкивании поездов на участке Унгены-Кишинев-Унгены до 1968 года".

Паровозы серии "Эр" вышли на дороги в 1912 году, были очень распространены в Советском Союзе и стали одними из основных локомотивов в годы Великой Отечественной войны. Историки говорят, что машины этой серии завершали "эпоху пара" - их сменили тепловозы и электровозы.

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