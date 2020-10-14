Декларирование биоматериалов при вывозе из Приднестровья упростят

В понятие биоматериалов входят любые анализы, по которым необходимо провести медицинские, лабораторные и клинические исследования.

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт – Sputnik. В Приднестровье вступил в силу документ, который регламентирует упрощенный порядок таможенного декларирования образцов биологических материалов человека, вывозимых с территории региона. Под образцами биоматериалов понимается все, что может быть использовано для медицинских, лабораторных и клинических исследований.

"Этот приказ Государственного таможенного комитета был разработан для того, чтобы содействовать эффективному и быстрому оказанию медицинской помощи гражданам, нуждающимся в проведении исследований в лабораториях иных государств", - пояснили в Таможенной службе региона.

Приказом также установлен порядок осуществления таможенных процедур в соответствующем случае. Он учитывает обязательное декларирование, в рамках которого предоставляются товаросопроводительные документы (транспортные, коммерческие и иные бумаги), подтверждающие вывоз таких образцов в диагностических целях.

Таким образом оформление таможенной декларации не требуется.

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