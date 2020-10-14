10:19 14 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD16.99
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Город

Ион Чебан и Игорь Додон поздравили Кишинев с Днем города

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (81)
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0a/31627846.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201014/32025592/ion-cheban-i-igor-dodon-pozdravili-kishinev-s-dnem-goroda.html

Кишинев сегодня отмечает День города и Храмовый праздник — молдавская столица в этом году празднует свое 584-летие.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан и президент Молдовы Игорь Додон поздравили кишиневцев с Днем города, который приурочен к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Генпримар опубликовал видеопоздравление, в котором обратился к жителям столицы со словами признательности за вклад в развитие города.

"Кишинев строило множество поколений людей, они любили его, создавали здесь свои семьи, находили вдохновение, изобретали, мечтали, верили. Каждый из нас сегодня своим трудом, отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким будет Кишинев, каким он достанется нашим детям и внукам", - написал градоначальник в Telegram.

Мэр и работники местной администрации также возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре.

К поздравлениям присоединился и президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что в этом году праздничная и радушная атмосфера омрачена пандемией коронавируса, однако выразил уверенность, что жители Молдовы преодолеют временные трудности.

"Обращаюсь с самыми теплыми поздравлениями и словами благодарности к поколениям, которые упорным и самоотверженным трудом создали доброе имя нашей столицы, превратили ее в истинный центр экономической, политической и культурной жизни страны, который мы, сегодняшние жители Кишинева, должны укреплять и модернизировать", — написал Додон.

Впервые в исторических документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте воевод Молдовы Ильи и Штефана логофету Оанче, главе господарской канцелярии, в которой уточняются границы земли у реки Реут, жалованной ему за верную службу. Этот год принято считать "днем рождения" Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (81)

По теме

Праздник и пандемия — полная программа мероприятий на День города в столице
Кишинев отмечает 584-летие: что будет в столице на День города
Теги:
Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Атомный ледокол Арктика прибыл в порт Мурманска.
Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск
Агрессивный миротворец: Трамп хочет вернуть американских солдат домой.
Видео - Верну тогда, не знаю когда: Трамп без устали твердит, что солдатам США пора домой
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться