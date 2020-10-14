Ион Чебан и Игорь Додон поздравили Кишинев с Днем города

Кишинев сегодня отмечает День города и Храмовый праздник — молдавская столица в этом году празднует свое 584-летие.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан и президент Молдовы Игорь Додон поздравили кишиневцев с Днем города, который приурочен к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Генпримар опубликовал видеопоздравление, в котором обратился к жителям столицы со словами признательности за вклад в развитие города.

"Кишинев строило множество поколений людей, они любили его, создавали здесь свои семьи, находили вдохновение, изобретали, мечтали, верили. Каждый из нас сегодня своим трудом, отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким будет Кишинев, каким он достанется нашим детям и внукам", - написал градоначальник в Telegram.

Мэр и работники местной администрации также возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре.

К поздравлениям присоединился и президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что в этом году праздничная и радушная атмосфера омрачена пандемией коронавируса, однако выразил уверенность, что жители Молдовы преодолеют временные трудности.

"Обращаюсь с самыми теплыми поздравлениями и словами благодарности к поколениям, которые упорным и самоотверженным трудом создали доброе имя нашей столицы, превратили ее в истинный центр экономической, политической и культурной жизни страны, который мы, сегодняшние жители Кишинева, должны укреплять и модернизировать", — написал Додон.

Впервые в исторических документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте воевод Молдовы Ильи и Штефана логофету Оанче, главе господарской канцелярии, в которой уточняются границы земли у реки Реут, жалованной ему за верную службу. Этот год принято считать "днем рождения" Кишинева.

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