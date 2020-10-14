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Город Кишинев

Ко Дню города: интересные факты о Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201014/32025626/ko-dnyu-goroda-interesnye-fakty-o-kishineve.html

Национальное бюро статистики сделало подборку любопытных фактов о молдавской столице, День города - отличный повод узнать что-то новое о Кишиневе.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Ежегодно 14 октября в Кишиневе отмечают День города, или Храмовый праздник, который официально объявлен выходным в молдавской столице. В этом году пандемия внесла свои коррективы: праздник проходит без массовых гуляний, но все-равно небольшие мероприятия организуют в каждом секторе Кишинева.

Интересные факты о столице Молдовы

К 584-летию Кишинева в Национальном бюро статистики Молдовы представили интересные цифры и факты о столице республики. 

Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
© Fotolia / Leonid Andronov
Кишинев отмечает 584-летие: торжества во всех секторах

В Нацбюро статистики подсчитали, сколько человек родилось в Кишиневе в прошлом году, сколько зарегистрировали браков и разводов, а также представили многие другие, не менее любопытные, факты.

Так, в молдавской столице в прошлом году родилось 6 тысяч 357 человек. Сравнивания эти данные с показателями позапрошлого года, можно отметить, что в Кишиневе рождаемость снизилась. 

Браков в прошлом году было заключено практически в два раза больше, чем зарегистрировали разводов — 5 067 против 2 736. 

Еще в прошлом году была сдана в эксплуатацию 8 021 квартира - эта цифра заметно выше, чем годом ранее.

Услугами городских троллейбусов воспользовались более 145,6 миллиона раз, а автобусов и маршруток - почти 57 миллионов.

"В 2019 году 14 октября в Кишиневе родились 14 малышей", - отметили в Нацбюро статистики.

Также в 2019 году в Кишинев приехали 157 526 туристов - число гостей столицы выросло.

В Кишиневе действует 34 445 предприятий, порядка пяти сотен прекратили свою деятельность.

В молдавской столице всего 176 садиков, 155 школ и лицеев, 32 профессиональные школы и 23 университета.

Также в самом крупном городе Молдовы есть 50 библиотек, по 12 театров и музеев.

  • Национальная библиотека
    Национальная библиотека
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Национальный музей истории Молдовы
    Национальный музей истории Молдовы
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Национальный музей этнографии и естественной истории
    Национальный музей этнографии и естественной истории
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Национальный Театр Михай Еминеску
    Национальный Театр Михай Еминеску
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Медицинский университет
    Медицинский университет
    © Sputnik / Caraus Mihai
  • Педагогический университет
    Педагогический университет
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Mihai Caraus
Национальная библиотека

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