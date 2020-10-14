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Печать бюллетеней для голосования на президентских выборах

Выборы президента 2020: началась печать бюллетеней для молдавской диаспоры

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (166)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201014/32026340/vybory-2020-nachali-pechat-byulleteney-dlya-moldavskoy-diaspory.html

Президентские выборы в Молдове все ближе. Активно идет подготовка к голосованию за рубежом: в Кишиневе уже стартовала печать бюллетеней.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. В Центральной типографии Кишинева в среду начали печать бюллетеней для голосования на избирательных участках за границей в ходе президентских выборов, которые намечены на 1 ноября 2020. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Все напечатанные (сегодня - ред.) бюллетени распределят по избирательным участкам за границей, где будут голосовать молдавские граждане", - заявили в ЦИК.

Бюллетень будет длиной в 236 миллиметров и шириной в 140 миллиметров.

Под датой голосования обозначены два числа: слева - порядковый номер избирательного округа, а справа - порядковый номер электорального участка.

Бюллетень для голосования на президентских выборах
© Sputnik / Mihai Caraus
Бюллетень для голосования на президентских выборах

Имена кандидатов вписываются заглавными буквами в установленном порядке. Бюллетени для голосования печатают на непрозрачной (матовой) дымчато-серой бумаге.

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Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Центризбирком напечатает всего 556 тысяч бюллетеней для избирателей, которые находятся за границей. На государственном языке 467,6 тысячи, а на русском – 88,4 тысячи.

Кандидаты в президенты Молдовы 2020.
© Sputnik / Moldova
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Согласно Кодексу о выборах, отпечатанные бюллетени для голосования отправляются на избирательные участки, созданные за пределами Молдовы, исходя из количества избирателей, определенного на основании информации, представленной Министерством иностранных дел и европейской интеграции и накопленной Центральной избирательной комиссией, однако не более 5000 избирательных бюллетеней на каждое электоральное бюро.

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них будут находиться за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В ЦИК зарегистрировали восемь кандидатов. 

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (166)

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