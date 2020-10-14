В ЦИК аккредитовали наблюдателей из России, ОБСЕ и Promo-Lex

В Центризбиркоме продолжают аккредитовывать новых наблюдателей, как национальных, так и иностранных, и представителей различных организаций - все они будут следить за ходом голосования и подсчетом голосов на президентских выборах.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. На президентские выборы в Молдове 1 ноября 2020 года аккредитовали еще нескольких наблюдателей. Речь идет о представителях России, ОБСЕ и общественной организации Молдовы Promo-Lex.

"Предлагаются 16 человек в качестве наблюдателей за президентскими выборами от посольства России в Молдове. Аккредитованные специалисты будут работать в соответствии с законодательством республики", - заявил секретарь Центризбиркома Максим Лебединский.

Также на заседании ЦИК проголосовали за аккредитацию еще двух представителей ОБСЕ и за регистрацию 151 наблюдателя от Promo-Lex. Ранее от организации Promo-Lеx были аккредитованы еще 57 человек.

А Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) официально открыло миссию по наблюдению за президентскими выборами в Молдове еще в конце сентября.

Команда ОБСЕ состоит из 11 экспертов, работающих в Кишиневе, и 24 наблюдателей, которые прибыли в страну. Кроме того, под эгидой ОБСЕ в Молдову приедут еще 200 наблюдателей из стран-членов организации.

Заниматься мониторингом выборов в Молдове будут и иностранные специалисты из России, Франции, Швейцарии, Венгрии, Швеции, Японии и других стран.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В ЦИК зарегистрировали восемь кандидатов.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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