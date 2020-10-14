Авария на севере Молдовы: мужчину чудом вытащили из "железной ловушки"

Молодой водитель не мог выбраться из салона своего автомобиля после того, как врезался в металлический парапет.

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На трассе у села Сэрэтений Векь Теленештского района водитель Opel Astra врезался в металлический парапет и не мог выбраться из салона своего автомобиля. Прибывшим на место ДТП спасателям удалось освободить 30-летнего мужчину из "железного плена". Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

"Авария произошла вечером 13 октября. Звонок в Службу "112" поступил в 17.45", - пояснили в инспекторате.

После проведенной спасателями операции мужчина с различными травмами был доставлен в районную больницу в Теленештах бригадой врачей, которая прибыла на место происшествия. Обстоятельства дела выясняют правоохранительные органы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, за последние сутки спасателям и пожарным пришлось разрешать 29 опасных ситуаций.

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