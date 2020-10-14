ЦИК: в мае пройдут местные выборы в одном из населенных пунктов Молдовы

Центризбирком определился с датой для проведения выборов примара одного из населенных пунктов в Чимишлийском районе.

КИШИНЕВ, 14 окт – Spuntik. В коммуне Хыртоп Чимишлиского района 16 мая 2021 года состоятся местные выборы. Такое решение приняла в среду Центральная избирательная комиссия Молдовы.

Жители этого населенного пункта будут выбирать нового примара, так как предыдущий подал в отставку.

"Согласно электоральному законодательству, новые местные выборы проходят максимум два раза в год - весной и осенью", - отмечено в сообщении ЦИК.

А 1 ноября в республике пройдут выборы президента Молдовы. В этот же день будут избраны и новые мэры в трех населенных пунктах. Голосование состоится в коммуне Кетриш Фалештского района, в коммуне Пятра Оргеевского района и в селе Дубна Сорокского района.

Всеобщие местные выборы состоялись в Молдове 20 октября 2019 года. Гражданам предстояло тогда избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. В голосовании приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составило 41,68% от числа тех, кто был включен в избирательные списки.

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