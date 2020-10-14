Адвокат из Молдовы решил заработать на квартиру благодаря одному клиенту

Услуги адвоката едва не обошлись одному из молдавских бизнесменов в сумму, на которую можно было купить квартиру, а его проблемы в суде защитник так и не решил.

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Свыше 40 тысяч евро якобы требовал адвокат со своего клиента-бизнесмена за то, чтобы решить вопросы по нескольким гражданским делам, дошедшим до суда. На данный момент подозреваемый задержан на 72 часа. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре Молдовы.

О расценках адвоката сообщил его клиент. По словам заявителя, мужчина обещал повлиять на судей и других служащих, убедив их в том, что необходимо вынести благоприятные решения в судебных спорах, связанных с бизнесменом.

"Из показаний заявителя выходит, что адвокат якобы просил на протяжении двух лет порядка 45 тысяч евро, но так и не решил его проблемы. После обращения в НАЦ стало возможным документирование защитника в то время, пока он возвращал часть денег своему клиенту", - отметили в Антикоррупционном центре.

На данный момент адвокат находится в изоляторе и подозревается в извлечении выгоды из влияния.

За подобное местное законодательство предусматривает штраф до 6000 условных единиц (порядка 300 000 леев) или до семи лет тюрьмы.

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