На праздник Покрова Пресвятой Богородицы: как День города отмечают в Тирасполе

Уже больше 20 лет город на Днестре празднует свой день рождения 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы.

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт – Sputnik. Без традиционных массовых гуляний и салюта Тирасполь отмечает 228-ю годовщину своего основания. Из-за пандемии праздничная программа весьма скромная, она сведена к безопасному минимуму.

"228-летие Тирасполя не будет отмечено культурно-массовыми мероприятиями и народными гуляниями: большинство мероприятий перенесено в онлайн-формат. Но это не отменяет праздник", - сказал глава города Олег Довгопол.

При этом не стали отказываться от традиции посещать в праздничный день Мемориал Славы. Руководители города и региона возложили живые цветы к памятным плитам.

"Здесь почтили минутой молчания героев, отдавших жизни за мирное небо над Тирасполем. Не остались без внимания в день тираспольских именин и основатели города. Цветы были возложены к постаменту памятника Екатерине II и великому полководцу генералиссимусу Суворову", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера Вадима Красносельского.

С утра также традиционно в православных храмах города прошли праздничные литургии.

Для того чтобы люди все-таки смогли развлечься в день рождения города, специалисты Тираспольского объединенного музея разработали и подготовили виртуальные экскурсии и сюжеты по различным экспозициям.

Также в течение дня в центре города работает выносная торговля, но в ограниченном количестве. Эпидемиологи при этом инспектируют соблюдение продавцами и покупателями санитарных норм и правил в соответствии с карантинными ограничениями.

Вечером на сценической площадке Екатерининского парка пройдет праздничный концерт "Столичные ритмы". Там выступят лучшие коллективы города.

В рамках праздника в четверг, 15 октября, глава Тирасполя Олег Довгопол посетит местный роддом. Руководитель поздравит мам, чьи дети родились в День города.

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