17:41 14 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD16.99
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
В Тирасполе отмечают День города.

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы: как День города отмечают в Тирасполе

© Photo : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Общество
Получить короткую ссылку
89 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0e/32029960.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201014/32029769/na-prazdnik-pokrova-presvyatoy-bogoroditsy-kak-den-goroda-otmechayut-v-tiraspole.html

Уже больше 20 лет город на Днестре празднует свой день рождения 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы.

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт – Sputnik. Без традиционных массовых гуляний и салюта Тирасполь отмечает 228-ю годовщину своего основания. Из-за пандемии праздничная программа весьма скромная, она сведена к безопасному минимуму.

"228-летие Тирасполя не будет отмечено культурно-массовыми мероприятиями и народными гуляниями: большинство мероприятий перенесено в онлайн-формат. Но это не отменяет праздник", - сказал глава города Олег Довгопол.

При этом не стали отказываться от традиции посещать в праздничный день Мемориал Славы. Руководители города и региона возложили живые цветы к памятным плитам.

"Здесь почтили минутой молчания героев, отдавших жизни за мирное небо над Тирасполем. Не остались без внимания в день тираспольских именин и основатели города. Цветы были возложены к постаменту памятника Екатерине II и великому полководцу генералиссимусу Суворову", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера Вадима Красносельского.

В Тирасполе отмечают День города
© Photo : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
В Тирасполе отмечают День города.

С утра также традиционно в православных храмах города прошли праздничные литургии.

Для того чтобы люди все-таки смогли развлечься в день рождения города, специалисты Тираспольского объединенного музея разработали и подготовили виртуальные экскурсии и сюжеты по различным экспозициям.

Как кишиневцы отмечают День города
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Как кишиневцы отмечают День города
Также в течение дня в центре города работает выносная торговля, но в ограниченном количестве. Эпидемиологи при этом инспектируют соблюдение продавцами и покупателями санитарных норм и правил в соответствии с карантинными ограничениями.

Вечером на сценической площадке Екатерининского парка пройдет праздничный концерт "Столичные ритмы". Там выступят лучшие коллективы города.

В рамках праздника в четверг, 15 октября, глава Тирасполя Олег Довгопол посетит местный роддом. Руководитель поздравит мам, чьи дети родились в День города.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ко Дню города: интересные факты о Кишиневе
Ион Чебан и Игорь Додон поздравили Кишинев с Днем города
Теги:
День города, Покров Пресвятой Богородицы, Тирасполь, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Атомный ледокол Арктика прибыл в порт Мурманска.
Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск
СПУТНИК_LIVE: Сергей Лавров дает интервью российским журналистам
Большое интервью Сергея Лаврова радио Sputnik
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться